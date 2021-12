Oracle slipper ny versjon av Java

Annonse

Oracle har sluppet den siste versjonen av den mest brukte utviklingsplattformen for større systemer. Java 17 er en LTS (Long Term Support)-release. Det betyr at denne versjonen støttes med sikkerhetsoppdateringer og feilretting i minst åtte år. Den forrige LTS-releasen av Java var versjon 11, som kom for tre år siden, nå lover Oracle en ny LTS-versjon om bare to år.

Ifølge den internasjonale pressemeldingen har den nye versjonen har blant annet oppdateringer innenfor sikkerhet, flyttallsoperasjoner, mønstergjenkjennelse for switch-statements. En artikkel i vårt amerikanske søstertidsskrift Infoworld beskriver nyhetene nærmere.

Stor utbredelse

Java var opprinnelig gratis, men etter at Oracle fikk med Java på oppkjøpet av Sun Microsystems, ertet de på seg store deler av det store og lojale utviklermiljøet gjennom å innføre et lisensieringsregime på Java. Etter dette har populariteten på Java sunket.

To sentrale indekser følger populariteten på programmeringsspråk TIOBE (The Importance Of Being Ernest) og -indeksen for september, og PYPL (PopularitY of Programming Languages). De måler søk etter henholdsvis programmeringsspråk og søk etter tutorials for programmeringsspråk på søkemotorer. Python har passert Java på begge indeksene, men den kraftige nedgangen til Java som fulgte innføring av lisensiering, kan se ut til å ha stabilisert seg.

I Norge samles Java-miljøet hvert år på Javazone som en den største community-drevne Java-konferansen i Europa. I år går Javazone av stabelen i desember.