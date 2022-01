Pendlerdrømmen

Annonse

Pendlermarkedet er kanskje et av de viktigste når man leter etter god støydemping kombinert med komfort, stil og lyd. Her har både Bose og Sony gjort deg til fortjente konger på haugen i lang tid allerede, men klarer JBL å hamle opp med markedslederne?

Tour One er et par relativt pene øreklokker med beskjedent design som kanskje sikter seg mest mot oss godt over 30. Få knapper og en enkel og responsiv berøringskontroll på selve klokkene gjør bruken og tilvenningen til en lek, det samme gjør tilkoblingen via bluetooth eller den medfølgende 2.5mm til 3.5mm-kabelen. Lading foregår via USB-C med en smart USB-A løsning som lar deg koble denne i begge veier, noe vi ønsker oss mer av fra andre produsenter.

Støydempingen har en adaptiv modus som i utgangspunktet tar høyde for omgivelsene rundt deg og stiller seg inn deretter, men vi opplevde litt blandede resultater med denne, og skrudde den like greit av i den medfølgende appen. I appen kan du også bestemme om hodetelefonene skal pause hver gang du tar de av, noe som fungerer bedre enn andre vi har testet med denne funksjonen.

Lydbildet er i utgangspunktet litt flatt, men etter litt justeringer produserte Tour One gode mellomtoner og ikke minst imponerende bass, noe vi som liker hiphop fra 90-tallet verdsetter. Det er litt rart at JBL ikke inkluderer aptX eller LDAC -kodekser, noe vi bet oss merke i når vi koblet den via en DAC som gav merkbart bedre lyd.

I opptak og samtaler opplevde vi Tour One som markant bedre enn konkurrentene, her har JBL jobbet med mikrofonene og støydempingen i tandem for å skape et rolig miljø selv med mye støy til stede.

Vi fikk rundt 30 timers bruk fra Studio One på en lading, med en kombinasjon av aktiv støydemping skrudd av og på. Dette er faktisk glimrende sett i forhold til konkurrentene. Rundt 3.000 kroner koster disse, og ligger da litt lavere i pris enn både Sony og Bose. Om prisen er avgjørende er JBL absolutt å anbefale.