Juniorkompetanse som kravspesifikasjon

I it-bransjens møte med det offentlige finnes det en smørbrødliste med kravspesifikasjoner som vokser til enhver tid. Kompetansekrav er en selvfølge, men fra en sektor som selv er flinke til å være inkluderende i ansettelser er det overraskende lite å finne når det kommer til nyutdannede it-konsulenter og juniorkompetanse.

Den nye vinen, blir de kalt av de som har vært lenge i bransjen, og som kanskje er flinkere til å se den viktige kompetansen som kommer fra nettopp unge og nyutdannede. Men der it-bransjen selv er flinke til å dytte unge opp og frem, er de kanskje tilsvarende mangel på kunnskap i offentlig sektor som gjør at de havner utenfor de store prosjektene.

IKT-Norge har hatt møter med arbeids- og inkluderingsministeren, samt flere medlemmer i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om temaet og vil oppfordre den offentlige sektoren til å etterspørre mer. Frykten er at unge talenter blir sittende i roller uten å få prøvd seg, og uten et felles ansvar for å få disse frem mister kanskje offentlig sektor en viktig del av den nye kompetansen. Samtidig sier IKT-Norge at etterspørselen etter seniortalenter er mer utbredt i offentlig enn privat sektor.

De store konsulentselskapene har allerede programmer som veileder nyutdannede i for5skjellige graduate-programmer, en modell kjent fra de virkelig store it-selskapene over dammen. Dette har vist seg meget verdifullt for selskapene, og da er det synd at det offentlige ikke kjenner sin besøkstid og utnytter denne ressursen riktig.

At KMD svarer på tiltalen med at det uansett nå er en knapphet på kompetanse, som vil gjøre at juniorer får større plass, er å vifte bort det egentlige problemet. Juniorkompetanse er noe som bør verdsettes, og ikke noe som kun eksisterer i offentlige prosjekter siden det er færre å ta av. KMD inviterer til en inkluderingsdugnad der folk med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller personer med minoritetsbakgrunn blir bedre representert. Det er selvsagt både vel og bra, men det mangler fremdeles søkelyset på nyutdannede.

Det er tross alt de nyutdannede som skal bygge for fremtiden, og da nytter det ikke å holde de utenfor i en viktig fase i karrieren.