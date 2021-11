Kina har 219 av de 500 største superdatamaskinene i verden

Annonse

I anledning den pågående ISC High Performance Computing-konferansen i Frankfurt er den 53. listen over de kraftigste superdatamaskinene i verden offentliggjort, ifølge Venturebeat. Listen er laget ved hjelp av Linpack programvarebibliotek.

Ett funn er verdt å nevne: For første gang er den sammenlagte regnekraften på de 500 største maskinene over 1,5 exaflops per sekund.

Lenovo var leverandøren med flest systemer og kombinerte petaflops. Maskinene dere kan oppnå 302 petaflops, fulgt av IBM med 207 petaflops, Cray med 183,4 petaflops, HPE med 120,1 petaflops og Sugon med 96 petaflops.

Kina har flest

Kina har de fleste systemene på Top 500-listen i forhold til andre land. De har 74 fra Lenovo, 41 fra Ispur og 63 fra Surgon. USA følger som neste med 116 systemer, men leder i forhold til kraft målt i flops med 38,4 prosent mot kinesernes 29,9 prosent.

Oak Ridge National Laboratorys Summit og Lawrence Livermore National Laboratorys Sierra har til sammen 243,2 petaflops, noe som utgjør en sjettedel av listen over kapasitet.Det er to år siden Kina passerte USA i antall superdatamaskiner og trenden har fortsatt. I 2017 var antallene 202 mot 143. i 2018 var forskjellen økt til 229 i Kina mot 108 i USA.

Om vi ser på de hundre øverste plassene på listen, leder USA med 37 systemer, fulgt av Japan med 15, Kina og Tyskland med ni og Frankrike med seks.

USA har de kraftigste

De to øverste plassene på listen var systemer fra Summit fra IBM og Sierra som benytter Power9 cpu-er fra IBM, Nvidia Tesla V100 gpu-er og Mellanox EDR InfiniBand. De to neste er i Kina: Sunway Taihu Light og Tianhe-2A.

Og raskere maskiner er på vei; i USA, Kina, Japan blir det nå jobbet med å bygge systemer på over en exabyte.