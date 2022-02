Wearables har motivert oss til aktivitet under pandemien

Annonse

NetOnNet har gjennom YouGov undersøkt hvordan bruken av smartklokker, treningsklokker og aktivitetsarmbånd har påvirket nordmenns trenings-motivasjon gjennom pandemien.

Det viser seg at wearables, altså kroppsnær teknologi, ofte er med når nordmenn er i aktivitet:

– Hver fjerde nordmann, altså 25 prosent, sier at bruk av en smartklokke, aktivitetsarmbånd eller en treningsklokke har motivert dem til å bevege seg mer under pandemien enn de ville gjort uten. Det er akkurat dette som er formålet med en slik enhet – nemlig å motivere og bidra til at det er enda enklere å komme seg over dørstokken og sørge for progresjon, sier Peter Andersson, retailsjef i NetOnNet, i en melding fra netthandelen.

Spesielt skal de yngre motiveres ved bruk av denne type teknologi.

– Det er faktisk 37 prosent av alle nordmenn under 40 år som bruker wearables på håndleddet for å motivere seg til å bevege seg mer nå under pandemien. Nordmenn mellom 18 og 40 år er vant til å både bruke teknologi samt til å stole på teknologien. Mens noen har som mål å bevege seg 10.000 skritt om dagen, motiveres andre av å konkurrere med sin egen tid på den faste runden, sier Andersson.

Nesten 6 av 10

Den nye undersøkelsen viser at hele 58 prosent av alle nordmenn bruker enten treningsklokke, smartklokke eller aktivitetsarmbånd. Her slår vi våre svenske naboer ned i støvlene:

– Ser vi til Sverige så er det kun 47 prosent av alle svensker som bruker en slik enhet på håndleddet. Det er i utgangspunktet ingen grunn til at nordmenn skal bruke dette mer enn svensker, så det tyder nok på at vi her på berget er veldig fascinert og åpne for slike hjelpemidler, sier Peter Andersson.