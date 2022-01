NorSIS advarer mot vaksinesvindel

Annonse

De ber derfor folk om å være ekstra nøye med å sjekke at eposter og SMS-er de får om vaksinen er ekte.

– I USA er vaksineringen i gang, og der advares det om svindelforsøk der mottakeren får tilbud om å kjøpe vaksinen, kjøpe seg en bedre plass i køen eller blir bedt om å levere fra seg personlige opplysninger eller betalingsinformasjon. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil skje i Norge når vaksineringen nå starter, sier administrerende direktør Lars-Henrik Gundersen i NorSIS i en pressemelding.

Han ber folk være særlig på vakt dersom de får epost eller SMS som tilsynelatende er fra kommunen eller legen, og hvor det bes om at man oppgir personopplysninger, betalingsinformasjon eller at man logger inn på et nettsted via en lenke.

Skal du logge deg inn, for eksempel på Helse-Norge eller en digital løsning kommunen din bruker, gå heller inn på siden fra en søkemotor, er oppfordringen.

– Å finne ut om en lenke er ekte eller ikke, er nemlig nesten umulig. Derfor håper vi at kommunene også er bevisste på dette når de sender ut melding om vaksinering til innbyggerne, sier Gundersen.

