Derfor har jeg installert smitteappen på mobilen min

Så har Folkehelseinstituttets mye omtalte sporingsapp blitt sluppet, og Erna har med brask og bram installert den på mobilen sin. Det har visstnok også de fleste andre av regjeringens medlemmer gjort, mens det finnes stortingspolitikere som går hardt ut, og sterkt anbefaler folk å ikke bruke appen. Samtidig har politiet valgt å ikke bruke appen, og det gjør heller ikke deler av Forsvaret. Det gjør ikke saken bedre at EUs personvernråd har gått ut og sagt at de mener at apper som samler sporingsdata slik den norske Smittestopp-appen gjør, er i strid med prinsippet om dataminimering under GDPR. Vårt eget Datatilsyn, med Bjørn Erik Thon i spissen, har stilt seg avventende positiv til appen, men melder at de kommer til å kontrollere appen. Til TV2 har Thon sagt at Datatilsynet aldri ville godkjent en slik app i «fredstid».

Men det er ikke fredstid, det er i aller høyeste grad unntakstilstand i Norge og resten av verden nå. Derfor har jeg valgt å installere den omstridte appen på mobilen min.

De av oss som har fulgt litt med på smittetallene siden Erna stengte ned landet for over en måned siden, kan ikke ha unngått å få med seg at situasjonen er bedre nå enn den var den 12. mars. På det meste hadde vi ikke flere innlagte enn det helsevesenet vårt klarer å håndtere, og tallene blir bedre dag for dag. Men det betyr ikke at problemet er løst.

Det er egentlig imponerende lite vi vet om koronasmitten og sykdommen. Vi vet ikke nøyaktig inkubasjonstid, noen sier «cirka 5-6 dager», men det eneste sikre er at det tar mellom null og 14 dager. Vi vet ikke om vi er smittsomme før vi har symptomer, vi vet ikke med sikkerhet om alle som har vært syke utvikler immunitet, og diskusjonen om flokkimmunitet overlater jeg til Akersgata og de andre somfølger utviklingen i for eksempel Sverige. Det verste er at vi ikke engang vet helt sikkert om det kommer til å bli utviklet en vellykket vaksine mot viruset, og iallefall ikke når den måtte være tilgjengelig.

Men det vi vet er at vi har klart å slå tilbake den første ukontrollerte spredningen, og vi vet også at selv om det er vellykket, så kommer viruset likevel til å sirkulere i befolkningen i lang tid framover – noen sier halvannet, to år inn i framtiden. Risikoen for nye ukontrollerte oppblomstringer må vi altså leve med i en uoverskuelig periode, og det er der appen kommer inn. Ved å kunne spore tilbake til hvem et nytt smittetilfelle har vært i nærkontakt med, så er ambisjonen at slike utbrudd ikke skal utvikle seg ukontrollert videre. Ethvert tiltak som gjør at helsevesenet vårt klarer å håndtere de nye smittetilfellene i nær normal drift, synes jeg vi skylder de som jobber hardt på sykehusene våre å støtte. Det litt mer egoistiske motivet er at dersom appen viser seg å fungere som tenkt, så kommer samfunnet vårt til å kunne åpne seg mer i retning av noenlunde normalitet. Personlig savner jeg sårt å kunne sitte i solveggen på en fortausrestaurant, med en halvliter i labben og bare se på folk. Jeg tror at det kommer til å skje tidligere med en vellykket sporingsapp, enn uten.

Så ser vi allerede at enkelte har påpekt svakheter i appen, som lar seg utnytte av folk med onde hensikter. Dataene som utveksles mellom mobiler når vi er ute i det offentlige rom lar seg utnytte slik appen fungerer akkurat nå. Det er imidlertid ikke vanskelig å endre appen slik at dette hullet tettes, og det forventer vi Simula jobber med akkurat nå. Andre har pekt på den iboende svakheten med sentral lagring av dataene – utenfor landets grenser, til og med – som en stor trussel mot posisjonsdataene til hver og en av oss. Vi hadde ikke blitt det minste sjokkert om det kommer et databrudd fra den kanten, men det betrakter vi som en akseptabel risiko, opp mot oppesidene som systemet kan gi oss.

Dette er ikke enkelt, og det er ikke et valg med positive alternativer. Dette er derimot et klassisk «pest eller kolera»-problem, der ingen av alternativene er særlig attraktive. Vi bruker ofte å peke på at en av de store fordelene vi har, vi i landene i Skandinavia, er en utpreget tillit i samfunnet vårt. Det har gjort det mulig med løsninger vi i dag tar for gitt, slik som de digitale løsningene våre i banksektoren, og grunnfjellet Altinn er murt opp på, heter tillit. Jeg velger å ha tillit til myndighetene våre i denne saken. Jeg tror ikke Erna er totalitær, og det tror jeg ærlig talt ikke noen av de andre partiene på Stortinget heller er.

Så appen er installert, og jeg skal sørge for at den oppdateres ofte, i takt med at feil og svakheter oppdages og rettes. Og så skal jeg være blant de første som hiver appen pokkerivold når den dagen kommer at vi ikke lenger har bruk for utysket.