Telia har registrert en dobling i samtaletid på telefon

Det er nye tider. Mens koronaviruset har ført til at Telenor målte en kraftig trafikkvekst i sitt nett, kan Telia rapportere om en dobling av samtaletiden hos deres kunder.

Selv om Telias kunder ringer hverandre omtrent like mange ganger som før, skal det være en betydelig økning i hvor lenge folk nå snakker med hverandre.

Etter 10. mars har det vært en nesten dobling av samtaletiden på hverdager, og opp mot 40 prosents økning i samtaletid på lørdag og søndag, sammenlignet med tidligere helger før koronasituasjonen. Det skriver Telia i en pressemelding.

I tillegg skal datattrafikken til telekomselskapet ha stabilisert seg på et høyere nivå.

SMS, applikasjoner og datatrafikk

Telia rapporterer at det allerede i det de kaller "den første koronauken" ble sendt opp mot 60 prosent flere SMSer daglig.

Antall sendte tekstmeldinger skal nå være tilbake på et normalt nivå, men Telia ser fortsatt en kraftig økning i bruk av applikasjoner som Microsoft Teams, Skype, Webex og andre lignende løsninger blant kundene. Norsk arbeidsliv er blitt mer digitale enn noen gang, skriver selskapet:

– Databruken er jevnt høyere enn den var før hjemmeskole og oppfordring om hjemmekontor, men er blitt mer normalisert. Vi har per i dag ingen kjente feil i vårt mobilnett, men vi har full bemanning som drifter nettet og overvåker kapasiteten slik at vi kan ta grep hvis vi ser at det er behov for det, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør i Telia Norge, i pressemeldingen.