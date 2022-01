Kriminaliserer ikke politikere

Annonse

I forbindelse med Computerworlds sak «En av fem politikere identifisert som kriminelle» har vi mottatt følgende utsagn fra en talsmann for Amazon Web Services, AWS:

«ACLU har nok en gang bevisst misbrukt og feilaktig beskrevet Amazon Rekognition for å skape overskrifter. Som vi har sagt flere ganger tidligere, så er det med anbefalt innstilling på 99 prosent nøyaktighet og som en del av en vurdering utført av mennesker at teknologi for ansiktsgjenkjenning kan benyttes til en rekke fornuftige formål. Fra å bidra til identifisering av kriminelle til å finne savnede barn for å hindre menneskehandel. Vi fortsetter å arbeide for lovgivning rundt ansiktsgjenkjenning for å sikre ansvarlig bruk, og vi har delt våre konkrete forslag om dette både med lovgivere og på vår blogg».

Original tekst:

«The ACLU is once again knowingly misusing and misrepresenting Amazon Rekognition to make headlines. As we’ve said many times in the past, when used with the recommended 99% confidence threshold and as one part of a human driven decision, facial recognition technology can be used for a long list of beneficial purposes, from assisting in the identification of criminals to helping find missing children to inhibiting human trafficking. We continue to advocate for federal legislation of facial recognition technology to ensure responsible use, and we’ve shared our specific suggestions for this both privately with policy makers and on our blog».