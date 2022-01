Lager plan for barn og unges digitale hverdag

Annonse

Onsdag inviterte Medietilsynet til oppstartsmøte for arbeidet med nasjonal strategi for en trygg digital oppvekst. Den nye strategien skal legge grunnlaget for at barn og unge får en aktiv og trygg digital hverdag, og koordinere offentlig innsats og tiltak. Det er Medietilsynet som skal utforme strategien, på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Ønsket fra Medietilsynet skal være å gjøre dette i samarbeid med et bredt utvalg aktører og i dialog med barn og unge selv.

– Det å jobbe for å utvikle kompetente og trygge mediebrukere som selv er i stand til å ta gode valg, er en viktig del av Medietilsynets samfunnsoppdrag. Vi har lenge vært opptatt av å styrke den offentlige innsatsen, samarbeidet og koordinering på feltet. Derfor er vi veldig glad for at vi nå har fått i oppdrag å utvikle en nasjonal strategi, sa Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, under møtet.

Flere innspill

Under onsdagens møte var blant annet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og psykolog Peder Kjøs. Kjøs anerkjente at det digitale livet representerer utfordringer både for barn og foreldre, men var likevel positiv til ungdoms digitale liv. Det skriver Medietilsynet i en pressemelding.

Barneombudet skal også ha vært til med på møtet, og de hadde fire tydelige råd til strategiarbeidet:

– Barn og unge må involveres, det må brukes tid til forankring, dere må samarbeide med organisasjoner og med aktørene underveis og dere bør utvikle en opptrappingsplan som er forankret i Stortinget, sa Inga Bejer Engh.

Helsedirektoratet, Datatilsynet, Jon Wessel Aas, som ledet Medieskadelighetsutvalget, Utdanningsdirektoratet og Kripos kom i tillegg med innspill under møtet.

Seks innsatsområder

Den nasjonale strategien for trygg digital oppvekst skal blant annet ha følgende innsatsområder: