– Norske toppledere mangler nødvendig digital kompetanse

Torsdag denne uken kunne Sopra Steria lansere rapporten «Toppledernes digitale agenda».

Et av hovedfunnene i rapporten viser at norske toppledere mener det er for lite digital kompetanse i norske ledergrupper.

I rapporten der 30 toppledere fra offentlig og privat sektor har blitt intervjuet om sine utfordringer og muligheter i det digitale skiftet, er de fleste er enige om én ting: Virksomheter med ledere som forstår teknologien og hva den kan brukes til, lykkes bedre med digitaliseringen.

Utfordringer

Lillian Røstad, direktør for forretningsrådgivning i Sopra Steria, er initiativtakeren bak rapporten.

– De som er digitalt modne har allerede begynt å dra fra. Dette er viktig fordi det handler om konsekvensene av digital globalisering, og norske virksomheters fremtid og lokale arbeidsplasser, sier hun i en pressemelding fra Sopra Steria. Hun har mer på hjertet:

– En utfordring er at flere ledere i norsk næringsliv mangler et begrepsapparat og forståelse for ny metodikk knyttet til digitalisering og mulighetene. Videre skaper det utfordringer med å forstå behovet for digital transformasjon, og evnen til å lykkes med omstilling av organisasjonen, sier Røstad.

– Er ikke der vi skal være

Også i offentlig sektor er kompetansegapet, ifølge Sopra Steria, synlig.

Rapporten skal vise at toppledelsen i offentlig sektor har klare ansvarsområder, og et klart mål om å effektivisere virksomhetsprosesser. Likevel opplever ikke alle virksomheter at ledelsen arbeider for å endre arbeidsformer. Topplederne opplever å i stor grad måtte dra ledergruppene i gang for å innføre nye og effektive arbeidsmetoder, som eksempelvis LEAN og smidig metodikk, heter det i meldingen.

– Norske toppledere og deres ledergrupper må forstå og evne å ta innover seg det som må til med tanke på digitale strategier, reorganisering, ny arbeidsmetodikk og datainnsamling. Dette er ikke nytt, senere tvert imot, men nyheten er at så mange norske toppledere i virksomheter av denne størrelsesordenen mener at vi ikke er der vi skal være. Selv etter årevis med gjentakende budskap om digitalisering, sier Røstad.