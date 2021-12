Fargerik og fengede lyd

Annonse

Når disse først dumpet ned i testhaugen skal vi innrømme at vi så for oss at Logitech siktet litt på yngre gamere og influensere som mer enn andre kanskje ønsket seg et lilla eller lyseblått headset. Vi ble derimot meget positivt overrasket over lyden i G733, som har noen triks i ermet. Her bør man altså ikke skue hunden på hårene.

Designet er rimelig typisk for Logitech headset de siste årene, med avrundet med samtidig kantete hørelurer. Hodebøylen er i plast, men lider av få svakheter på grunn av det fargerike og fleksible båndet som kan justeres til riktig størrelse. Selve hørelurene er også vertikalt justerbar, men kan ikke roteres slik andre modeller ofte kan.

Små LED-lys i forkant gir hodetelefonene et litt futuristisk preg, og selv om vi syntes de ble litt vel sterke om du bruker disse i et mørkt rom ser de udiskutabelt kule ut.

Overraskene god lyd

Utseendet til side, Logitech overrasker litt med å inkludere Blue Voice i hodetelefonene. Gjennom programvaren G-Hub får du tilgang til hodetelefonenes surround-støtte og lysalternativer, men kritisk nok også Blue Voice. Dette ble i sin tid utviklet av selskapet Blue for Yeti-mikrofoner, og Logitech har etter oppkjøpet tydeligvis brukt deres teknologi her. Når denne er aktivert opplevde vi markant bedring i mikrofonen, og det er mulig å sette opp ulike profiler som forvrenger stemmen noe.

Lyden er heller ikke å forakte, vi ble overrasket over hvor godt den virtuelle surround-lyden fungerer ved bruk av DTS:2.0. Lydprofilen rett ut av esken var tydelig giret mot spill, med tydelige mellomtoner og en bias for tyngre basslyder.

For 1.200 kroner får du faktisk veldig mye hodetelefon for pengene her. Når vi testet den opp mot G935 som er en del dyrere var det ikke den store forskjellen vi kanskje forventet. Hodetelefonene er samtidig behagelige i bruk over lang tid og lette å anbefale enten du vil både se og høres litt bedre i møter eller bruke surround-lyden til din fordel i spill.