Stakk av med utmerkelsen "Beste mobilnett"

Telenor har best mobildekning og raskest mobilnett i Norge, og fikk derfor utmerkelsen "Beste mobilnett" etter å ha vunnet Ooklas kåringer for "Raskeste mobilnett" og "Best mobildekning i Norge" for andre og tredje kvartal.

Kåringen er basert på Ooklas analyser av 127.000 målinger av mobildekning og datahastighet som mobilkundene har utført med sine telefoner fra april til og med september i år. Det skriver Telenor selv i en pressemelding.

Kåringen er basert på målinger over både 2G, 3G, 4G og 5G i hele landet. Gjennomsnittlig nedlastingshastighet var ifølge Ookla 79,3Mbit/s.

– Det føles godt å få denne utmerkelsen når vi nå skal modernisere 4G-nettet og rulle ut 5G. Telenors mobilnett er størst og dekker flest mennesker, likevel vil rekordrask utrulling føre til at vi i løpet av fire år har 5G til alle, sier Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør i Telenor, i meldingen.

Doug Suttles, administrerende direktør i Ookla, sier følgende om resultatet:

– Vi er glade for å anerkjenne at Telenor har Norges beste mobilnett, og overrekke prisene for raskeste mobilnett og beste mobildekning i Norge. Denne anerkjennelsen er et vitnesbyrd om deres eksepsjonelle ytelse i andre og tredje kvartal, basert på Ooklas strenge analyse av forbrukernes tester og mobile dekningsskanninger med Speedtest, sier han i meldingen fra Telenor.