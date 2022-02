Opplever julerush i april

Annonse

Pakker fra netthandelen økte med 48 prosent i fjor og veksten fortsetter inn i 2021. Dette har ført til økt pakkevolum hos Posten, som nå har tilsvarende bemanning som under julerushet for å holde tritt med pakkeveksten.

– Pandemien har fungert som en turbomotor for netthandelen. Den store pakkeveksten fra netthandel fortsetter. Vi er ikke vant med julestemning i april. Vi gleder oss over å ha mye å gjøre, men det er nå så høye pakkevolum at vi oppfordrer kunder til å hente pakkene så fort de kan på både Post i butikk og i Pakkeboksene. Det må også tas høyde for at det nå kan oppstå noe forsinkelser, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

Populær sporingsapp

Kanskje er det nettopp på grunn av den økte netthandelen, at Posten også merkes suksess for Posten-appen. Postens sporingsapp skal nå ha blitt lastet ned av over en million brukere.