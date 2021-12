Pinterest og Instagram etablerer seg som markeder for netthandel

Annonse

Flere omgår nå tradisjonelle nettbutikker. Det mener Salesforce.

Ifølge deres globale undersøkelse, Connected Shoppers Report, skal Pinterest, Instagram, Livestreams, spillkonsoller og WeChat være i ferd med å etablere seg som nye markeder for netthandel.

Direkte til kunden

Årsaken skal være fremveksten av «Direct to Consumer»-salg (D2C) der produsentene selger varer direkte til forbrukeren istedenfor å gå via fysiske eller nettbaserte butikker.

Kampen om kundene består derfor i dag av tre hovedplattformer, heter det i meldingen fra Salesforce, som lister opp følgende: Merkevarenes egne nettbutikker, de vanlige nettbutikkene og de tradisjonelle fysiske butikkene.

– Handling i digitale ytterpunkter vil definere oss i 2025. Det er kritisk viktig at vi eksperimenterer nå for å bygge opp planen for dette. Det medfører at vi tar alle utfordringene vi opplever i våre egne kanaler og møter dem ute i den digitale villmarken, og knytter det tilbake mot vårt eget inventar og får en samlet oversikt over kundene, sier Dan Smith, president for ASICS Digital, i meldingen.

Tall fra undersøkelsen

10.000 respondenter fra hele verden skal ha deltatt i undersøkelsen, hvor det blant annet kommer frem at bare en fjerdedel vil tilbake til butikken for å kjøpe en vare på nytt. Når kunder skal repetere et kjøp faller viljen til å besøke butikken fra 65 prosent (førstegangskjøp) til 24 prosent for andregangskjøp av et produkt.

I undersøkelsen kommer det også frem at 20 prosent foretrekker å handle direkte fra produsenten når de skal ha et produkt for andre gang.

I tillegg skal 17 prosent av respondentene oppdage nye produkter gjennom chatte-apper, mens majoriteten (70 prosent) oppdager dem via søkemotorer.

54 prosent av kundene opplyser at de planlegger å handle via en mobilapp til julehandelen.