Uganda stenger sosiale medier før valg

Avgjørelsen kommer etter at Facebook stengte sidene til flere regjeringspolitikere som de mente hadde prøvd å manipulere debatten i landet. President Yoweri Museveni, som etter valget kan gå inn i sin sjette periode som president, sier stengningen er gjengjeldelse for at regjeringens kontoer ble stengt.

Tirsdag var Facebook, WhatsApp og Twitter nede i det østafrikanske landet.

Valget avholdes etter det som har vært en av de blodigste valgkampene på flere år i Uganda. I år blir Museveni utfordret av Bobi Wine, som har lyktes i å engasjere unge i Uganda.

