Trump kan gjøre det umulig for Tiktok å operere i USA

Presidentens dekreter ble utstedt torsdag og trer i kraft om 45 dager. De forbyr transaksjoner mellom amerikanske selskaper og de kinesiske selskapene Bytedance og Tencent – som eier henholdsvis Tiktok og Wechat.

Appene truer USAs nasjonale sikkerhet, mener Trump. Han viser til at de samler inn data om brukerne og at myndighetene i Kina potensielt kan få tilgang til denne informasjonen.

– USA må resolutt ta grep mot eierne av Tiktok for å beskytte vår nasjonale sikkerhet, står det i det ene av de to dekretene.

Samtaler med Microsoft

Nylig ble det kjent at amerikanske Microsoft vurder å kjøpe Tiktoks virksomhet i Nord-Amerika, Australia og New Zealand. Trump har sagt at dette må skje innen midten av september hvis ikke appen skal bli forbudt i USA.

Torsdag meldte avisa Financial Times at det kan bli aktuelt for Microsoft å kjøpe hele Tiktoks globale virksomhet.

Tiktok brukes til å lage og publisere videoer på mellom 15 og 60 sekunder. Videoene omhandler alt fra dansekoreografier, opplæringsvideoer for farging av hår og humor. Mange av brukerne er barn og ungdommer.

Appen er blitt lastet ned rundt 175 millioner ganger i USA – et land med rundt 328 millioner innbyggere. På verdensbasis er Tiktok lastet ned omtrent en milliard ganger.

Forbudt i India

Så langt har ikke Trump-regjeringen lagt fram konkrete bevis for at Bytedance gir Tiktoks brukerdata til myndighetene i Kina. Selskapet har tidligere avvist disse anklagene.

Men også amerikanske kongresspolitikere og myndighetene i andre land har uttrykt stor skepsis til appen. India innførte forbud mot Tiktok og et stort antall andre kinesiske apper tidligere i sommer.

Wechat er mest utbredt i Kina og brukes både til meldinger, overføringer av penger og som et sosialt medium. Trump hevder kinesiske myndigheter kan bruke appen til å holde øye med kinesere som befinner seg i utlandet.

Appens eier Tencent har også eierandeler i flere store spillselskaper, som dermed også kan bli berørt hvis selskapet ikke lenger kan operere som normalt i USA.

Tencent-aksjene falt hele 10 prosent etter at Trumps nye dekreter ble offentliggjort.