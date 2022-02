SAP kunngjør nytt ledersamarbeid

Annonse

Helle Dochedahl er utnevnt til administrerende direktør for SAP Norden og Baltikum. Hun tiltrer stillingen 1. mai.

Annonse

Dochendal er SAP-veteran med over 25 år i selskapet. Hun har fungert som Chief Operating Officer (COO) for Norden og Baltikum siden 1. oktober 2019, og har tidligere hatt flere stillinger i SAP Presales organisasjonen, eksempelvis Vice President EMEA South som leder av Center of Excellence og Presales-teamene.

Annonse

Som administrerende direktør vil Helle Dochedahl lede et team bestående av rundt 800 ansatte og ha det fulle ansvaret for SAPs Nordiske Market Unit på tvers av alle SAPs innovative løsninger, plattformer og tjenester.

- Jeg er fullt overbevist om at teamwork og mangfold er sterke partnere i å lykkes og få mennesker til å prestere over forventninger. SAP har riktig strategi og kan realisere stor verdi for selskaper i alle størrelser. Jeg er veldig stolt over å lede SAP Nordic og Baltic inn i en ny æra hvor organisasjoner gjenoppfinner seg selv ved hjelp av datainnsikt som skaper intelligente virsomheter, stimulerer til økonomisk vekst og bærekraftige forretningsmodeller i hele regionen, sier Helle Dochedahl selv i en melding fra SAP.