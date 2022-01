Torstein Hoem blir ny divisjonsdirektør i Skatteetaten

Annonse

Torstein Hoem startet i Skatteetaten i 2013, og har blant annet ledet Etatenes fellesforvaltning. I november 2019 fikk han rollen som fungerende divisjonsdirektør. Nå går han inn i rollen på permanent basis.

Hoem skal med dette lede og videreutvikle divisjon informasjonsforvaltning, som er Skatteetatens enhet for folkeregister, innhenting og deling av data.

Skattedirektør Hans Christian Holte ser frem til å få Hoem inn i etatsledelsen permanent.

– Jeg er glad for at Hoem har takket ja til stillingen. Han har solid erfaring fra dette området, er en sterk strateg, og har vært en drivkraft på dette området i etaten lenge allerede. Jeg er trygg på at han vil videreutvikle oss som informasjonsforvalter og fortsette trykket på å digitalisere prosessene divisjonen er involvert i, sier Holte, i en pressemelding fra selskapet.

Flere ansvarsområder

– Verdien av data og viktigheten av god informasjonsforvaltning er sentrale temaer i samfunnet i dag, og det er spennende å få muligheten til å jobbe i en etat som virkelig setter disse spørsmålene på agendaen, sier Torstein Hoem i meldingen.

Divisjonen som Hoem skal lede har rundt 350 medarbeidere, og har ansvaret for å ivareta etatens arbeid med strategisk og helhetlig ID-forvaltning.

I tillegg vil Hoem ha ansvaret for å lede ferdigstillelsen av det nye Folkeregisteret. Moderniseringen av Folkeregisteret har de siste årene vært en av etatens største moderniseringsprosjekter, og det nye registeret skal stå klart i tredje kvartal 2020.

– Folkeregisteret er en av felleskomponentene i samfunnet og har personopplysninger om hele Norges befolkning. Med et moderne og digitalisert Folkeregister kan vi tilby bedre og mer effektive tjenester, og løse oppgaver som er særdeles viktige for samfunnet, sier Hoem.

Hoem er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har tidligere jobbet som konsulent i Accenture.