Økt tilgjengelighet for spill på nett og mobil bidrar til spillproblem

En ny befolkningsundersøkelse om pengespill, som er utført ved Universitetet i Bergen, viser at Norge har 177.000 problem- og risikospillere.

Dette skal være en økning på over 50.000 mennesker siden forrige befolkningsundersøkelse ble gjennomført i 2016.

Ifølge Bjørn Helge Hoffmann, fagsjef for spillvirksomhet i Norsk Tipping, har den økte tilgjengeligheten av kasinospill over nett og mobil en stor del av skylden.

Verstingen

Ifølge Hoffmann blir gjerne bingoautomaten Belago trukket frem som en versting når det kommer til spillavhengighet.

"Disse påstandene viser enten manglende forståelse og kunnskap om hva befolkningsundersøkelsen måler, eller at man bevisst misbruker tallene for å fremme sin egen sak", skriver han i et blogginnlegg fra Norsk Tipping, og henviser til spillselskapene som opererer ulovlig i Norge. Han mener at disse gjerne unnlater å nevne at de selv tilbyr samme type spill (kasinospill/hjulspill) på nett og mobil uten de samme ansvarlighetstiltakene som Belago har.

Utfordringen

Ifølge undersøkelsen har befolkningen selv trukket frem følgende mulige årsaker til at man nå ser økte spilleproblemer i Norge:

Økende omsetning

Flere spiller

Økt tilgjengelighet (langt flere spiller over nett/mobil)

Mer reklameeksponering

Sterkere innvirkning fra reklame

Flere spiller spill med høy risiko

"Disse årsakene henger sammen. Mer reklameeksponering og sterkere innvirkning fra reklame bidrar åpenbart til at flere spiller. All reklamen for kasinospill bidrar åpenbart til at flere spiller pengespill med høy risiko" skriver Hoffmann i blogg-innlegget.

Han mener også at det er liten tvil om at den økte tilgjengeligheten for kasinospill over nett og mobil fører til at det er flere som spiller.