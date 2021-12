Visma fortsetter vekststrategien med oppkjøp utenlands

Annonse

Visma fortsetter ufortrødent med sin vekststrategi i utlandet. Nå har selskapet kjøpt opp et nederlandsk programvareselskap som er aktivt i Nederland, Sverige og Portugal. Dette skal styrke Vismas posisjon innen lønn og personal.

900.000 lønnsslipper

Det er det nederlandske selskapet Nmbrs som Visma nå har skaffet seg. Dette selskapet har siden 2007 levert skybaserte tjenester innen lønn og personal, opprinnelig i Nederland, nå i tillegg i Sverige og Portugal.

– For Nmbrs’ del innebærer dette helt andre muligheter, både nasjonalt og internasjonalt, sier sverigessjefen i Nmbrs, Björn Bylund, i en pressemelding på Vismas svenske nettsider.

– Gjennom å være en del av Visma kommer vi til å kunne fortsette med å bygge videre på vår plattform og skape flere nye valgmuligheter og større verdi for virksomheter og regnskapsbyråer, legger han til.

Nmbrs har 120 ansatte i Amsterdam og Lisboa, og distribuerer hver måned over 900.000 lønnsslipper til omlag 2.500 kunder. Visma opplyser at Nmbrs skal fortsette å drive og utvikle selskapet som en frittstående organisasjon og under nåværende navn. Selskapets ledelse skal heller ikke endres.

Visma opplyser ikke hva oppkjøpet kostet.