Toppsjefen i Telia Danmark sier opp etter 15 år

Morten Bentzen har sagt opp sin stilling som administrerende direktør i Telia Danmark. Han har til sammen 15 år i selskapet, hvorav de fire siste var som toppleder.

I en pressemelding fra selskapet forteller Bentzen at dette har vært et av de vanskeligste valgene han har tatt, men at det nå var på tide med nye utfordringer.

– Jeg vil bruke den kommende tiden på å tenke nøye over hva det neste skrittet i min karriere skal være. Telia Danmark har et sterkt lederteam, og jeg kan derfor trygt føre stafettpinnen videre.

Hvem som tar over direktørposten er ennå ikke bestemt, men jakten på en ny leder skal være påbegynt.

Thomas Kjærsgaard, direktør for Telia Danmarks næringsvirksomhet, trer inn som midlertidig administrerende direktør når Bentzen forlater skuta i slutten av august.

Bentzen er ikke den første topplederen som forlater Telia. Tidligere denne måneden kunngjorde Johan Dennelind, administrerende direktør i Telia Sverige, at han forlater selskapet i 2020.