En av fem politikere identifisert som kriminelle

Rekognition, Amazons programvare for ansiktsgjenkjenning, ble nylig testet i det som kanskje kan ses som et debattinnlegg. Det er ACLU (American Civil Liberties Union), en kjent amerikansk organisasjon som jobber for blant annet styrket personvern, som står bak testen.

ACLU er skeptisk til omfattende bruk av overvåkningsteknologi, inkludert gjenkjenning av personer. Amerikanske politifolk er utstyrt med kroppskamera, som i all hovedsak skal dokumentere politiets opptreden, og ACLU er bekymret for at de også skal kunne brukes til overvåkning og gjenkjenning av personer.

I testen ble ansiktsbilder av 120 av Californias delstatspolitikere sammenlignet med en database med bilder av 25 000 arresterte personer, skriver Motherboard.

Det ble i testen benyttet en standardinnstilling med 80 prosent sannsynlighet for treff. ACLUs advokat Matt Cagle mener dog at resultatet fortsatt ville være utilfredsstilende om innstillingene ville vært satt til et høyere sannsynlighetsnivå.