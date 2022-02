Ønsker bedre beskyttelse av personvern

Annonse

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en melding på sine sider at de ønsker bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på internett, og at regjeringen ønsker å endre personopplysningsloven for å gi enkeltpersoner bedre beskyttelsen mot dette.

Justis- og beredskapsdepartementet har derfor sendt ut forslag til endringer på høring.

Unntaksregel for offentligheten

– Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter for innsamling og publisering av informasjon om enkeltmennesker. Det skaper utfordringer for den enkeltes personvern, og det er viktig at lovverket tar høyde for disse utfordringene, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i meldingen.

Personopplysningsloven inneholder i dag en unntaksregel som fører til at de fleste pliktene og rettighetene i loven ikke gjelder hvis man behandler personopplysninger utelukkende for å dele opplysninger, synspunkter eller ideer med offentligheten. Denne unntaksregelen er viktig for at personopplysningsloven ikke skal hindre ytringsfriheten.

Samtidig mener justisministeren at det er viktig å balansere retten til ytringsfrihet med retten til privatliv og personvern - en rett som er vernet i Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Retten til ytringsfrihet

Slik loven er utformet i dag, er det vanskelig for den enkelte å protestere hvis bruken av personopplysninger i et konkret tilfelle går lenger enn det ytringsfriheten gir rett til, heter det i meldingen.

– Vi foreslår derfor at den som behandler personopplysninger, skal være unntatt fra de fleste reglene i personopplysningsloven i den utstrekning retten til ytringsfrihet gjør dette nødvendig, men ikke utover dette. Det må sikres at loven ikke gjør unntak fra reglene i større utstrekning enn det ytringsfriheten krever, sier Kallmyr.

Endringen vil ikke ha betydning for redaktørstyrte medier som arbeider etter det presseetiske regelverket og selvdømmesystemet.

Forslaget vil også åpne for å legge større vekt på ytringsfriheten i tilfeller som ikke er unntatt fra personopplysningsloven i dag. Blant annet foreslås det å åpne for unntak fra loven av hensyn til ytringsfriheten selv om personopplysninger ikke utelukkende brukes med sikte på ytringer. Videre vil forslaget åpne for bredere og mer nyanserte vurderinger av den akademiske ytrings- og informasjonsfriheten.