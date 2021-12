Slik er resultatene for Tietoevry i fjerde kvartal

Annonse

– Vi er stolte av fortsatt god fremgang i vårt integrasjonsarbeid, og det positive momentum som kjennetegnet fjerde kvartal. Vi dokumenterer også en positiv utvikling både når det gjelder kunde- og medarbeideropplevelser, til tross for pandemiens innvirkning på virksomheten. Takket være stort engasjement fra våre 24.000 digitale eksperter, var 96 prosent av oss raskt i stand til å bytte til fjernarbeid, mens vi gjennomførte en storskala integrasjon og sørget for kontinuitet i vår egen og våre kunders virksomhet gjennom hele 2020, sier konsernsjef Kimmo Alkio i en pressemelding fra Tietoevry.

Omsetningen for Tietoevry i fjerde kvartal ble EUR 712 millioner.

Det er en negativ organisk vekst på 6 prosent. Ifølge selskapet er dette sterkt påvirket av Covid-pandemien. Selskapet rapporterer en sterk operasjonell kontantstrøm på EUR 125 millioner i kvartalet.

Tilbake til vekst

Nå skal fokusen være vekst, og selskapet forventer at den samlede virksomheten vil komme tilbake til vekst i andre halvdel av 2021. Mulighetene for dette skal ligge innen områder som Cloud, Data, Analytics, Next Generation Automation, programvare til bank- og finanssektoren, samt helse- og velferdsteknologi.

– Vi i Tietoevry får stor energi av muligheten til å veilede og støtte våre kunder på deres digitale og datarike reiser, og bidra til å fremme og utvikle det samfunnene vi lever i. Vår vei fremover støttes av den nylig lanserte «Sustainability Game Plan 2023». Denne handlingsplanen for bærekraft inkluderer ambisjoner om kjønnsbalanse og klimatiltak i vår virksomhet. Dette støtter oss i utviklingen av våre talentfulle eksperter, og bidrar til å tiltrekke oss fremtidige talenter, for å bli med på denne spennende og meningsfylte reisen, sier Kimmo Alkio i meldingen.