Russland med forelegg til Google for brudd på lov om datalagring

Det er første gang et amerikansk selskap er blitt straffet for slik virksomhet i Russland.

En talsperson ved domstolen sier at Google unnlot å lagre data om russiske brukere på lokale servere.

Russiske myndigheter har lenge forsøkt å skaffe seg større kontroll over den russiske delen av internett. De har utviklet et slags nasjonalt internett, der reglene sier at utenlandske teknologiselskaper må lagre brukerdata om russere i nettopp Russland.

En distriktsdomstol i Moskva fant Googe skyldig i å ha brutt dette regelverket og ila selskapet et forelegg på tre millioner rubler. Dette er halvparten av maksimumsstraffen.

