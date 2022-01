Sbanken steg i rakettfart på Oslo Børs etter oppkjøpsnyhet

Annonse

Handelen med Sbanken-aksjen ble først automatisk stanset etter oppkjøpsnyheten, men etter en kort pause var handelen i gang. Da skjøt prisen fart, og etter kort tid hadde aksjen steget 29 prosent.

DNB-aksjen steg noe – økningen var på 1,16 prosent etter 20 minutters handel.

DNB har tilbudt 103,85 kroner per Sbanken-aksje, 29,8 prosent over sluttkursen på Oslo Børs onsdag. Styret i Sbanken anbefaler aksjonærene å takke ja til tilbudet.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,58 prosent etter åpning. Etter 20 minutters handel lå hovedindeksen på 1.071,15 poeng.

Equinor var det mest omsatte selskapet fra start, og aksjen steg 1,71 prosent. På listen over de fem mest omsatte selskapene var det kun Nel som sto med røde tall (-1,68). På listen over de mest omsatte aksjene finner vi også Yara (+2,12), Grieg Seafood (+3,08) og Norsk Hydro (+1,21).

Prisen på et fat nordsjøolje lå torsdag morgen på 66,5 dollar, ned 0,06 prosent.

Finansforbundet positiv til DNBs ønske om oppkjøp av Sbanken

Et DNB-oppkjøp av Sbanken vil føre til en positiv styrking av det norske bankvesenet, mener forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

– Norsk finansnæring konkurrerer med store internasjonale finanskonsern. Da er det positivt at vi kan styrke kompetansemiljøene i Norge for å sikre vår posisjon og levere enda bedre kundeopplevelser, sier hun i en pressemelding.

Hun peker på at oppkjøpet vil føre til store teknologiske miljøer og attraktive arbeidsplasser i Oslo og Bergen.

Mathisen er glad for at nedbemanning ikke har vært et tema i de foreløpige meldingene.

– De ansattes kompetanse er avgjørende for gode resultater og bør ivaretas dersom oppkjøpet blir godkjent, sier hun.