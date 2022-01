Økning i falske nettbutikker før Black Friday

Annonse

Check Point Research har gjort en undersøkelse blant falske nettsider som er opprettet for å lure kunder gjennom såkalt phishing eller nettfisking. Brukere lures til å besøke falske URL-er som ofte ser til forveksling like originalen. På verdensbasis rapporterer Check Point at økningen i falske nettsider er på hele 233 prosent.

De kriminelle begynner svindel-operasjonen med å registrere et domene som ligner velkjente, legitime nettbutikker. For eksempel ble det registrert 1.700 domener som ligner på amazon.com de siste seks månedene.

De siste ukene har forsker-teamet i CheckPoint fulgt en phishing-kampanje der svindlerne brukte det populære solbrille-merket Ray Ban. Kampanjen begynte 7. november i år og har blitt sendt til tusenvis av vanlige forbrukere via e-post. Der ble det reklamert med Black Friday-tilbud med hele 80 prosent rabatt på RayBan-solbriller.

Check Point har følgende råd til forhåndsregler man bør ta når man handler på nett:

1. Forsikre deg om at du handler fra en autentisk side. En måte du kan gjøre det på er å IKKE klikke på tilbuds-lenker på mail, men heller google butikken du er ute etter, og klikke på siden som kommer opp i Google’s resultater.

2. Vær obs på usannsynlig gode tilbud. Tilbud om 80 prosent rabatt på nye, dyre produkter som for eksempel en iPhone er som regel ikke til å stole på.

3. Vær obs på jukse-domener som etterligner kjente navn, skrivefeil i e-poster eller på nettsider, og ukjente avsendere.