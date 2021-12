Snap henter inn ni milliarder

Annonse

Ifølge Reuters skal Snap hente inn én milliard dollar, noe som tilsvarer i underkant av bi milliarder kroner. Pengene skal ifølge Snap brukes til investering og utvikling av funksjoner for sin populære app, Snapchat.

Snap har i det siste inkludert både mobilspill og bruk av AR (utvidet virkelighet) i Snapchat. Ettersom selskapet på disse områdene møter sterk konkurranse fra blant annet Facebook, er det behov for en forsterket satsing.

– Vi vil fortsette fokuset på utvikling av innhold, spill og AR for å forbedre totalopplevelsen for brukene våre, sier Snaps sjef Evan Spiegel i et notat til sine ansatte. Dette burde være et klart signal om hvilken retning Snap ønsker å gå.