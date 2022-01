Sonos lanserer mini-høyttaler

Annonse

Roam er navnet på Sonos’ siste skudd på stammen av høytalerløsninger, og denne gangen har selskapet satset på lyd også utenfor hjemmet. Den lille høyttaleren støtter både wifi og bluetooth, er IP67-sertifisert og lover en batteritid på rundt 10 timer.

Inkluderingen av bluetooth er ikke helt standard for andre Sonos-produkter, bortsett fra Move, men er en selvfølge om man skal ha den med seg ut. Det vil kanskje gjør den aktuell for en førstegangskjøper som ikke har andre Sonos-produkter i hjemmet, men Roam kan selvsagt også innlemmes i Sonos-familien.

Bluetooth og wifi

Roam virker også å løse problemet Move-høttaleren hadde når den byttet fra Bluetooth til wifi, her lover Sonos at det skal gå helt knirkefritt å bevege seg fra hjemmet og ut i verden, og vice versa. Den kan pares med andre enheter i nettverket selv om bluetooth er aktivert, og en ny funksjon som heter Sound Swap skal la deg ta over lyden fra en annen Sonos-enhet ved å holde inn play-knappen.

Det virket umiddelbart interessant om disse også kunne pares med lydplankene fra Sonos for å skape surround-lyd, men Sonos har bekreftet at dette ikke blir mulig og henviser isteden til Ikea Symfonisk som en løsning på dette. Litt synd siden vi syntes Roam ser ut som en miniatyrvariant av lydplanken Arc.

Roam kan lades trådløst via en hvilken som helst QI-lader, og selskapet kommer også til å selge en magnetisk lader separat. Det følger med en USB-C kabel i esken for normal lading. Enheten kommer ut for salg i april til den nette sum av 1.800 kroner.