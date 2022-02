Tilbyr Nasa to milliard dollar i rabatt for månelandingsfartøy

Annonse

Hans selskap Blue Origin og et tredje selskap, Dynetics, har klaget over anbudsprosessen, og den offisielle klageinstansen har ennå ikke behandlet saken. Kontrakten er verdt 2,9 milliarder dollar.

USA har gjennom Artemis-programmet planer om en ny tur til månen i 2024 og skal bruke erfaringene til å forberede en bemannet tur til mars på 2030-tallet.

I et brev til Nasa-sjef Bill Nelson skriver Bezos at hans tilbud vil løse den svikt i budsjetteringen som tvang romfartsorganisasjonen til å velge bare én leverandør til måneferden, ikke to som så ville konkurrerer med hverandre.

Etter at SpaceX ble foretrukket i april har Blue Origin drevet hektisk lobbyvirksomhet for å få beslutningen omgjort.

Bezos skriver at Blue Origin bruker flytende hydrogen som drivstoff og sier at dette kan utvinnes fra isdekkede områder på månen. Dette er i tråd med Nasas tenkning om at månen skal være en slags bensinstasjon for operasjoner dypere inn i solsystemet.

– Vi vil hjelpe Nasa med å redusere risikoen i prosjektet og samtidig løse noen av budsjettproblemene, slik at Artemis-programmet kommer inn på en konkurransedyktig, realistisk og bærekraftig vei, skriver Amazon-sjefen.

Det er uklart om Bezos' intervensjon i 12. time vil endre utallet av saken.

