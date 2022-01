Tim Cook om rasisme

Annonse

Apples CEO Tim Cook har publisert et åpent brev der han adresserer temaet rasisme på firmaets web-forside.

Overskriften på teksten er «Speaking up on racism».

Speaking up on racism

Rasisme er en global problemstilling, men spesielt i USA er det et betent tema som åpenbart kan beskrives som et åpent sår – den senere tids hendelser tatt i betraktning. Den afro-amerikanske befolkningen merker dette i særdeleshet, og møter dette akkurat i disse dager på toppen av effektene av den globale pandemien.

Tim Cook tar opp temaet rasisme i et åpent brev, i kjølvannet av et internt notat til sine egne ansatte. Han representerer en minoritet selv, men påpeker at han er bevisst på at det ønsket mange kanskje føler på om å kunne vende tilbake til en «normaltilstand» i seg selv kan være et resultat av et (ubevisst) privilegium.

Vi vet fra hans tidligere utsagn at han ser opp til borgerrettighetsforkjemperen Dr. Martin Luther King, og at han har et bilde av han på kontoret sitt. Også i denne teksten henter han ord til ettertanke fra nettopp King:

«Every society has its protectors of status quo and its fraternities of the indifferent who are notorious for sleeping through revolutions. Today, our very survival depends on our ability to stay awake, to adjust to new ideas, to remain vigilant and to face the challenge of change.»

Cook selv sier at Apple som selskap har et uttrykt mål om at deres teknologier skal kunne benyttes i ønsker om å forandre verden til det bedre, og det mer rettferdige.

Det er befriende å lese et slikt brev fra lederen i et av verdens største selskap, og som fremdeles oppleves som personlig og ektefølt. Det åpne brevet er publisert på Apples amerikanske nettside og kan leses i sin helhet her.

Via amerikanske Computerworld