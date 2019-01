Alltid hjemme

Amazon-eide Ring har i et par år nå levert videoovervåking og sikkerhetsprodukter, etter en sped begynnelse på det amerikanske tv-programmet Shark Tank i 2013. Ideen er å forenkle oppsettet med digitale dørklokker og overvåking, og det kan vi absolutt bekrefte at de lykkes med.

Doorbell 2 er i all enkelhet en ringeklokke med et videokamera, som lar deg se hvem som ringer på døren. Den har innebygget mikrofon som gjør at du også kan snakke med vedkommende, og på sikkerhetsfronten vil den også varsle deg om bevegelser foran ringeklokken, for eksempel om noen prøve å bryte opp døren, eller en irriterende alarm-selger som tropper opp på døren klokken ni på kvelden.

Enkelt oppsett

Oppsettet er enkelt, og du kan selv velge om du vil koble klokken til en eksisterende ringe-trafo, eller bruke det medfølgende, oppladbare batteriet. Merk her at om du vil ha en ringelyd inne i huset og ikke bare på telefon, må du enten koble den til eksisterende anlegg eller kjøpe en Ring Chime plugg som spiller av lyden inne. Denne kan justeres, og etter en oppdatering til Halloween var det morsomt å høre heksehyl hver gang barn sto på trappa for å få godteri.

Installasjonen er enkel og man behøver ikke elektriker, batteritiden er på et par måneder. Det samme batteriet brukes også i Spotlight Cam Battery, et trådløst sikkerhetskamera som kobles i den samme appen som ringeklokken. Også her er oppsettet meget enkelt, og det er lett å bestemme soner der kameraet skal reagere på bevegelse.

NATTEVAKT: Kameraet fra Ring er glimrende enkelt i sitt oppsett og bruk. (Foto: Ring)

Lyd og Lys

I mørket vil kameraet også lyse opp et relativt stort område når den merker bevegelse, og du får samtidig en alarm på telefonen. Her kan du få bilde og lyd, samt skru på en alarm på selve kameraet. Appen som styrer enhetene er meget lettfattelig og god i bruk, og det tok ikke mer enn et par minutter å sette opp kameraet. Vårt test-kamera er utendørs og reagerer på bevegelse når vi ikke er hjemme. Vi ønsker oss litt en hjemme-setting, slik Arlo har, der kameraet kan gå i pausemodus når den oppdager at brukerne er hjemme.

Kameraet har også plass til to oppladbare batterier, ett medfølger. Også her er batteritiden god. Felles for både ringeklokken og kameraet er at man bør investere i et abonnement. Denne koster i underkant av 300 kroner i året per kamera, eller ca 1.000 for ubegrenset antall kameraer. Abonnementet lar deg beholde opptak i 60 dager før de blir slettet. Med det dyrere abonnementet følger det også med livstidsgaranti der Ring gir deg nytt kamera om det blir ødelagt eller stjålet.

Alt i alt er dette en enkel og veldig god løsning. Vi liker at ringeklokken både gir deg mulighet til å se og snakke med besøkende, og kameraet fungerer godt i både bilde og sensor. Foreløpig er det ikke mange dørlåser som støttes av Ring, men om du skulle befinne deg på andre siden av Atlanteren er også dette en mulighet å få til, slik at man kan låse opp døren ved behov. Kameraet koster rett over 2.000 kroner, og ringeklokken koster rett under den prisen.