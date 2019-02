16" MacBook Pro?

Det er (potensielt) snakk om to Apple-lanseringer i nært forestående fremtid.

Vi vet at WWDC kommer i juni, og det ryktes også om et mars-event, formodentlig for å lansere en film- og tv-tjeneste basert på egenprodusert innhold og muligens også aviser og tidsskrifter.

Men det mange selvfølgelig også gleder seg til, er maskinvare. iPhone blir det først til høsten, men noen mener å vite at nye iPad mini-modeller er rett rundt hjørnet. Det skal være snakk om nettbrett som primært kun har oppdatert, kraftigere innmat, men som ellers er like i form og utseende. Denne formfaktoren har vært veldig populær for Apple.

Men så slo altså analytiker Ming-Chi Quo til med nye MacBook Pro-modeller med skjemstørrelse på hele 16 tommer, en ny 31-tommers Apple-skjerm (og så vi som trodde det var slutt på slikt) med 6K-oppløsning, og opplysninger om at høstens iPhone-modeller vil kunne lades trådløst fra begge sider.

MacBook Pro OLED-konsept

Større skjerm høres selvfølgelig fristende ut, men vil utseendet ellers være likt som dagens modeller? Det trenger det jo ikke være, og det har Viktor Kádár tatt til seg gjennom å utvikle et konsept som i stor grad er basert på de avrundete iPhone-linjene.

Blant høydepunktet, om man kan si det på den måten, er drømmen om en OLED-skjerm også for denne typen maskin. Dette er nok antakelig en fjern virkelighet, men på sikt vil vi nok havne der. Men det er morsomt å forsøke å se inn i spåkulen.

Du kan se mer av konseptet her, eller sjekke ut videoen nedenfor.