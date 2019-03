Apple bekrefter WWDC

Apple bekrefter offisielt sin World Wide Developers Conference – WWDC – for 2019 i perioden 3.-7. juni.

Også i år vil WWDC finne sted i San Jose i California, og konferansen er både et møtested, et læringssted og et sted å knytte kontakter for utviklere.

WWDC 2019

Opplegget i år blir arrangementsmessig ganske så likt som i fjor, men for alle oss som ikke får anledningen til å delta i egen person (billetter er ettertraktet og må søkes om gjennom et lotteri) så er det selvfølgelig Tim Cooks keynote-tale som er høydepunktet.

Apple kommer til å presentere nyheter for alle operativsystemer (macOS, iOS, tvOS, watchOS), antakelig enkelte andre programvare-nyheter, og muligens maskinvare også. Det ryktes om nye iPad-modeller om ikke lenge...

Les mer om WWDC 2019 på Apples dedikerte nettside her.

Apple deler også ut stipender til lovende utviklere, noe som vil senke den økonomiske terskelen for å ta turen til USAs vestkyst, der spesielt oppholdet ofte er kostbart. Du kan sende inn en søknad via en egen nettside her.

Åpningstalen strømmes live på Apple TV, Mac via nettleseren eller appen for iOS – sistnevnte finner du her.

Via Apple