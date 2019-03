Apple satser på innhold

Du kjenner kanskje til Apple, maskinvareprodusent kjent for iPhone og Mac?

Det er i ferd med å endre seg – etter selskapets egen plan.

Content is king

Det var Bill Gates som opprinnelig skrev at Content is king, en parafrase over Cash is king. For Apple kan dette bli virkelighet nå som iPhone-etterspørselen stabiliserer seg. Til gjengjeld ønsker man å vokse på innholdssiden.

Apple News+

Så trinn én er å selge en lommedatamaskin til en milliard mennesker, mens trinn to altså er å levere innhold til denne skaren. Apple er godt igang med Apple Music, og har publisert planer om å utvide Apple News-appen til også å inkludere tidsskrifter samt aviser.

Dette kulminerer i tjenesten Apple News+ til 10 dollar i måneden i USA og Canada, og senere også i andre engelsktalende land. Og forhåpentlig også i Norge etter hvert.

Apple Card

En annen nyhet vi kan få unnagjort like godt først som sist, er Apple Card. Et samarbeid med Goldman Sachs og MasterCard og som også først kun vil være tilgjengelig i USA. Men Apple er inne på noe med hvordan appen gir langt bedre innsikt i de økonomiske aspektene ved betalingsutsettelse, så kanskje også vi kan dra nytte av dette på et eller annet vis.

Apple Arcade

Apple Arcade er navnet på Apples nye abonnementstjeneste for spill. Apple selv kaller denne tjenesten for verdens første spillabonnements-tjeneste for mobilen, datamaskinen og stuen. Apple Arcade vil ha helt nye, originale spill fra kjente, uavhengige utviklere og også større studioer.

Apple selv kaller App Store for verdens største spillmarked, og gjør nå spill som tjeneste eksklusivt tilgjengelig som et abonnement. Med Apple Arcade får kunder friheten til å prøve et hvilket som helst spill fra samlingen av utvalgte titler, som har ubegrenset spilletid og er fri for reklame, annonsesporing eller ytterligere kjøp i appen.

Apple håndplukker ikke bare spillene i Apple Arcade, men bidrar faktisk også til utviklingskostnadene. Utviklere som ønsker å bli en del av tjenesten som lanseres til høsten, kan melde sin interesse via denne nettsiden.

Apple Arcade lanseres høsten 2019 i flere enn 150 land fra en ny fane i App Store på iOS, macOS og tvOS. Du kan lese mer hos Apple her. Sjekk også ut en promo-video nedenfor.

Apple TV+

Apples originale videoabonnementstjeneste i den splitter nye Apple TV-appen vil gi brukerne tilgang til eksklusive originale serier, filmer og dokumentarer. Også Apple TV+ vil være tilgjengelig i mer enn 100 land løpet av høsten og blir tilgjengelig i den nye Apple TV-appen. Og for første gang vil den også bli tilgjengelig på Mac.

Apple TV+ kommer til å inneholde helt nytt innhold fra kjente personligheter som Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J.J. Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan, Jon M. Chu og flere. Så i prinsippet er Apple TV+ en utfordrer av Netflix.

Tjenesten vil være fri for reklame, men ikke minst også tilgjengelig gjennom et app-samarbeid mellom Apple og TV-produsenter som Samsung og Sony for deres nyeste og beste modeller med støtte for AirPlay 2.

Du kan lese mer hos Apple her.