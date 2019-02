Apple med eget kredittkort?

Apple er på utkikk etter nye jaktmarker. For når iPhone-salget har nådd sitt vekstpotensial, gjelder det å kunne vokse på andre fronter. Som tjenester.

Fintech

Apple er allerede i en posisjon der selskapet formidler finansielle tjenester gjennom App Store-salget og iTunes-omsetningen, i tillegg til ulike finansieringsordninger gjennom direktesalg.

Apple gjør også store forhåndsinvesteringer i sine produksjonspartnere, som å finansiere maskinpark eller garantere for store handelsvolum over tid. I tillegg til at selskapet pent er nødt til (delvis) å forvalte egne opptjente midler, som vi vet er astronomiske summer fordelt på ulike kontinenter.

Men å begi seg ut i kredittmarkedet er ingen spasertur, så selskapet skal angivelig inngå en allianse med den amerikanske storbanken Goldman Sachs, en av de store som overlevde finanskrisen fra 2008 med kriselån fra staten.

Goldman skal være interessert i å nå flere forbrukere, for banken er per i dag primært en forretningsbank. Apple på sin side ønsker å vokse på tjenester, og samarbeidet kan altså bli et såkalt co-brand credit card. Det skal dreie seg om et kort bygd over Mastercard-infrastruktur.

Kortet vil rette seg mot Apple-kunder med adekvat kredittverdighet, og vil antakelig ikke skille seg nevneverdig fra andre kort eller betingelser. Det er antakelig den smertefrie integrasjonen i plattformen som vil friste, og kanskje forsikringsordninger for maskinvare.

Om kortet vil komme til Norge (eller overhodet) er fremdeles usikkert, men man skulle tro selskapet hadde det internasjonale markedet i sikte om man første bega seg ut på noe slikt. Det kan likevel ta år før en slik konstruksjon vokser til en nevneverdig størrelse – bare se på utrullingen av Apple Pay globalt.

Sjekk ut en Bloomberg-video mo temaet nedenfor. (Klikk på «Se på YouTube».)

Via Bloomberg