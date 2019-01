Apple Music i nettleseren

Kast lenkene – og spill av Apple Music i en helt vanlig nettleser.

I tillegg har du nå også muligheten til å få tilgang til din egen historikk ved å laste ned eller få analysert loggene – men via en app, selvfølgelig.

Musish for Apple Music

Vi skrev for en stund siden at Apple noe overraskende hadde åpnet opp programmeringsgrensesnittet mot Apple Music slik at man faktisk kunne logge seg på min-spilleren som kan bakes inn som HTML-taggen IFrame på nettsider, og dermed spille av ikke bare smakebiter, men hele lydspor.

Dette tok noen raskt ett skritt lengre ved faktisk å tilby en form for Apple Music-spiller som en nett-tjeneste: Play Apple Music.

Nå finnes det enda et tilbud i denne genren, og om mulig enda stiligere. Det hele kunne vært laget av Apple selv, faktisk. Sjekk ut Musish på denne nettsiden her.

Der kan du til og med bla i Apple Music-katalogen, og altså også koble til din egen brukerkonto for tilgang til spillelister og lydinnhold generelt.

Musikk-historikk

Om du i tillegg er nysgjerrig på dine egne vaner (og uvaner?) på musikkfronten, kan du faktisk laste ned loggen fra Apple som en fil og mate den inn i nettsiden Apple Music Analyser for å se hva som var dine favoritter i fjoråret, og hvor mye du brukte tjenesten.

Fremgangsmåten for å laste ned loggen fra Apples server for personvern-data er forklart i en lenke i nettsiden. Takk til GDPR for dette.

Men om du virkelig ønsker det enkelt, kan du like gjerne la en app gjøre dette for deg. Det er her Music Year in Review kommer inn i bildet – den automatiserer det hele. Og i tillegg er den gratis.