Apple Music på flyet

Kampen mot Spotify tilspisser seg.

Nå tar Apple til luften for å kunne ligge en flynese foran konkurrenten i kampen om innholdsleveransen.

Apple Music på American Airlines

Abonnementer på Apples musikkstrømmetjeneste kan nå glede seg over gratis tilgang ombord på utvalgte flygninger med det amerikanske flyselskapet American Airlines.

Dette gjelder de over 50 millioner lydspor som er tilgjengelige, i tillegg til spillelister og musikkvideoer.

Det hører med til historien at tilgang til internett ellers koster ekstra, og at flyreiser ikke nødvendigvis er like avslappende som man kunne ønske seg.

Live-strøm

Det vil også være mulig å høre live-strømmen til Beats1-radioen. Og finurlig nok vil man få tilbud om gratis prøveperiode dersom man ved oppstart ikke fra før av abonnerer på tjenesten.

Kanskje Norwegian er på jakt etter nye ideer for tiden med tanke på å friste de reisende?

Via Apple