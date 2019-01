Litt ustø start for den nye mobilbanken til DNB

DNBs nye mobilbank for iOS er her.

Mandag 14. januar kunne de første kundene laste ned den endelige versjonen av den nye DNB-appen for mobilbank for mobile enheter.

Barnesykdommer

Skjønt, de som fristet lykken oppdaget fort at krasj skjedde ganske hyppig, og at løsningen også var belemret med flere feil. Og det gjaldt nok ikke bare oss, for selv etter en betafase i 2018 valgte DNB å haste-oppdatere appen allerede samme dag.

Fremdeles er ikke alle de grunnleggende funksjonene man kanskje vil kunne forvente seg, på plass, slik som FaceID for betalinger (fungerer i skrivende stund kun for pålogging), og heller ikke widgets utenfor appen for saldoinformasjon som lovet er på plass.

Vennligst prøv igjen senere...

Innfasing

Heldigvis har selskapet satset på gode grafiske designere som har lagt til noen sympatiske illustrasjoner som glatter over de første rynkene. Vi savner kanskje noe større kontrast i det peppermyntegrønne bakgrunnsfyllet over inngående transaksjoner i kontooversikten, og ikke minst den svake skravuren for reserverte transaksjoner.

Men i det store og hele har appen virkelig fått seg et løft, rent grafisk, og det er også en rekke nye interaksjoner som er mulig. Du kan bruke dra-og-slipp mellom konti for å overføre midler, eller et sveip for å avdekke hurtigvalg for det samme samt betalinger.

Vi liker også godt at det nå også finnes 3D Touch-snarveier gjennom ikonet, og det kunne godt vært flere av disse. Mon tro om det er her DNB tenker seg hurtigsaldo-oversikt og ikke i I dag-visningen til venstre for hjemskjermen?

Intet å se her...

iPad

Et annet høydepunkt er horisontal visning i liggende format, og sist men ikke minst: iPad! Endelig får vi glede av at appen er tilpasset også de betraktelig større skjermene på iPad som hittil kun kunne bruke en oppskalert versjon av iPhone-appen. På en iPad vil langt mer informasjon vises samtidig, og generelt kan man også endre skriftstørrelsen.

Også interaksjonen rundt betaling av regninger er endret, for der man før hadde alle relevante informasjonsfelt i prinsippet synlig samtidig på samme skjerm, vil man nå følge et flertrinns-opplegg der man tar stilling til dette trinn for trinn. Først til slutt får man et samlet overblikk, og det føles kanskje som litt vel mange sveipe-operasjoner for å komme til samme resultat sammenliknet med tidligere. Her kan det være ulike oppfatninger.

DNB har uansett skjønt at den nye løsningen vil kunne kreve noe tilvenning, og har derfor laget en lang rekke korte opplæringsvideoer som det kan være verd å ta en titt på. Sjekk ut dette nedenfor.