EKG med AppleWatch

I Apples smartur sitter det mange sensorer. Nylig har en ekstra blitt aktivert i Norge.

Dette er muligheten for å ta målinger av rytmen og styrken på de elektriske signalene som gjør at hjertet slår, og dermed også se etter uregelmessig hjerterytme.

EKG for AppleWatch

Et elektrokardiogram får man typisk stilt hos legen eller på sykehuset, men teknologien har etterhvert også blitt tilgjengelig i private hjem. I profesjonell sammenheng benyttes apparater med flere sensorer, mens det i AppleWatch kun er én.

For selv om smarturet har visse tillatelser til å kunne presentere sluttbruker for disse målingene så er det opp til profesjonelle å trekke konklusjoner på bakgrunn av dette.

Men smartursensorene kan være behjelpelige med en form for tidlig-diagnostikk for personer over 22 år, som for eksempel hvis du merker symptomer som hjertebank eller at hjertet hopper over slag, hvis du har andre helsebekymringer eller når du får et varsel om uregelmessig hjerterytme.

Måleresultater

Målingen tar 30 sekunder. Og som Apple selv påpeker: Uavhengig av resultatet, hvis du opplever symptomer eller ikke føler deg bra, bør du ta kontakt med en lege.

Etter en vellykket måling får du ett av følgende resultater i EKG-appen:

Sinusrytme (normal hjerterytme)

Atrieflimmer (AFib)

Høy eller lav puls

Ufullstendig (betyr at målingen ikke kan klassifiseres)

Sinusrytme

Hvis du får resultatet «sinusrytme», betyr det at hjertet slår i en regelmessig rytme med mellom 50 og 100 slag i minuttet. Dette skjer når de øvre og nedre hjertekamrene slår i takt. Resultatet gjelder bare for den spesifikke målingen, og betyr ikke at hjertet ditt slår i en regelmessig rytme hele tiden. Det betyr heller ikke at du er frisk.

Atrieflimmer

Resultatet «AFib» betyr at hjertet slår i en uregelmessig rytme på mellom 50 og 120 slag i minuttet. AFib er den vanligste formen for alvorlig arytmi, eller uregelmessig hjerterytme. Hvis du får AFib-klassifiseringen, og du ikke har blitt diagnostisert med AFib, bør du kontakte lege.

Høy eller lav puls

Pulsen kan være lav på grunn av bestemte medisiner eller hvis de elektriske signalene ikke sendes skikkelig gjennom hjertet. Trening på toppnivå kan også føre til lav puls.

Høy puls kan være grunnet trening, stress, nervøsitet, alkohol, dehydrering, infeksjon, AFib eller annen arytmi.

Puls på under 50 slag i minuttet eller over 120 slag i minuttet påvirker EKG-appens evner til å sjekke AFib, og målingen regnes derfor som ufullstendig.

Begrensninger

Vær oppmerksom på at EKG-appen kan ikke registrere hjerteinfarkt. EKG-appen kan ikke registrere blodpropper eller slag. EKG-appen kan ikke registrere andre hjerterelaterte problemer. Dette inkluderer høyt blodtrykk, kongestiv hjertesvikt, høyt kolesterol eller annen arytmi.

Hvis du ofte får ufullstendige resultater, selv etter at du har fulgt trinnene ovenfor, kan det skyldes enten at pulsen din er mellom 100 og 120 slag i minuttet, og/eller at du har en pacemaker eller implanterbar hjertestarter (ICD), og/eller så kan målingene vise tegn på annen arytmi eller andre hjerteproblemer som appen ikke er laget for å gjenkjenne.

Bestemte fysiologiske tilstander kan forhindre en liten prosentandel av brukere i å opprette nok signaler til å få en god måling. Hvis du opplever andre symptomer eller ikke føler deg bra, bør du umiddelbart ta kontakt med lege eller helsepersonell.

Dele måledata med helsepersonell

EKG-bølgeformen, de tilknyttede klassifiseringene og eventuelle oppførte symptomer lagres i Helse-appen på iPhone. Du kan også dele en PDF med legen din.

Mer informasjon

Apples egne nettsider for funksjonsbeskrivelser av AppleWatch i ulike markeder nevner noe overraskende nok ikke EKG selv om funksjonaliteten helt opplagt er aktivert, noe som kan skyldes en en endelig ratifisering fra. norsk hold av en klarering foretatt av en EU-organ.

Du kan lese mer om helse-relaterte funksjoner i AppleWatch hos Apple her (på engelsk). En komplett beskrivelse av EKG-appen kan du lese på norsk her. Sjekk også ut en demo-video nedenfor.