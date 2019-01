Konkurrér med dine iPhone-bilder

Fra 22. januar til 8. februar arrangerer Apple konkurransen Shot on iPhone.

Planen er å hylle de beste bildene tatt med iPhone, verdens mest populære kamera. Så send inn ditt blinkskudd, da vel!

Shot on iPhone

Daglig tas det enorme mengder med fotografier, og en liten del av disse er antakelig verdt en pris. Apple ønsker å kaste glans over kundeskaren ved å invitere hvem som helst til å sende inn sine beste bilder i denne konkurransen.

En jury vil vurdere bidragene og velge ut ti vinnerbilder. Vinnerbildene blir vist på plakattavler i utvalgte byer, i Apples butikker og på nettet. Så kanskje ditt bilde blir å se på en lightbox i butikken på 5. Avenue i New York?

Jurymedlemmene omfatter blant andre den berømte «hoff-fotografen» i Det hvite hus, Pete Souza, som var offisiell fotograf for presidentene Ronald Reagan og Barack Obama, reiselivsfotografen Austin Mann og den unge brasilianske fotografen Louisa Dörr, kjent blant annet for sine flotte iPhone-portretter av kjente amerikanske kvinner i Time Magazine.

Slik konkurrerer du

Publiser det beste iPhone-bildet ditt på Instagram eller Twitter med emneknaggen #ShotOniPhone for å delta i konkurransen. Skriv hvilken iPhone-modell som ble brukt i bildeteksten.

Eventuelt kan du sende inn bildet i høyest mulig oppløsning til shotoniphone@apple.com med filnavnet «fornavn_etternavn_iphonemodell». Bildene kan være uredigerte eller redigert i Apples redigeringsverktøy i Bilder-appen eller tredjepartsprogramvare.

Konkurransen varer fra 22. januar klokken 09.01 CET til 8. februar klokken 08.59 CET (se på nett for å konvertere til norsk tid). Du må være 18 år eller eldre for å delta, og konkurransen er ikke åpen for Apple-ansatte eller deres nærmeste familier.

Vinnerne blir kontaktet rundt 26. februar 2019.

Det med liten skrift

Hvis du publiserer bildet ditt på sosiale medier, må du sørge for at bildene dine er offentlige.

Ukvalifiserte bidrag er bilder som krenker andres rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerker, personvern, reklame eller andre intellektuelle rettigheter eller borgerrettigheter, bilder som inneholder seksuelt eksplisitt, uanstendig, voldelig eller annet støtende eller upassende innhold, inkludert nakenhet, eller som på noen måte setter Apple eller andre personer eller parter i et dårlig lys.

Du beholder rettighetene til bildet, men ved å delta i konkurransen samtykker du i å gi Apple en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig lisens til å bruke bildet vederlagsfritt over hele verden i ett år samt modifisere, publisere, vise, distribuere, reprodusere og skape avledende åndsverk fra bildet på Apple Newsroom, på apple.com, på Apples Twitter-kontoer, på Apples Instagram-konto (@Apple), i Apples butikker, på Apples Weibo-konto, på Apple WeChat, på plakattavler og i eventuelle interne utstillinger hos Apple.

Alle bilder som reproduseres krediteres fotografen. Hvis bildet ditt velges ut til å vises på en plakattavle, samtykker du i å gi Apple enerett til å bruke bildet i kommersiell sammenheng i hele lisensperioden.

Offisielle regler gjelder. Du finner mer informasjon i vedlagte regler her eller ved å følge lenken under.

Lykke til!

Via Apple