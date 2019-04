Ultralyd med iPhone

Helt ny teknologi gjør den livreddende ultralyden mobil.

Ved hjelp av en håndholdt enhet kan medisinsk diagnostisering være tilgjengelig hvor som helst ved hjelp av en iOS-enhet.

Butterfly IQ for iOS

Butterfly IQ er en håndholdt ultralydmaskin som benyttes sammen med en iPhone eller iPad. Til forskjell for konvensjonelle, stasjonære maskiner benytter denne ikke sårbare, piezo-elektriske krystaller men snarer en spesiell mikrobrikke med ultralydsensorer integrert.

Ultralyd som teknologi blir selvfølgelig av mange forbundet med fosterundersøkelser, men har også mange andre anvendelsesområder innen medisinen. Utfordringen er ofte mangelen på fysisk tilgang til maskinen, enten ved akutte situasjoner eller når man ikke er på sykehuset eller legekontoret.

I felten

Butterfly IQ er på størrelsen med en håndholdt, elektrisk barbermaskin, og har den fordelen at man til forskjell fra ordinære ultralydmaskiner ikke trenger å bytte hodet når man skal skanne til ulike dybder i vevet.

Du kan lese en fascinerende artikkel i The New York Times om bruken av denne enheten i landsbyer i Afrika, her. Men i prinsippet vil en hvilken som helst lege kunne ha glede av en slik på hjembesøk.

Maskinen er godkjent til medisinsk bruk (les mer ved å følge lenken under) og støtter også en HIPAA-sertifisert skylagringstjeneste for bruk mot for eksempel en Mac.

Du kan lese mer om Butterfly IQ her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.