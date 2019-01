Ny mobilbank på ny måte

I Dnb jobbes det nå med utviklingen av en helt ny mobilbank-app, der nøkkelordet er "hverdagsbank".

Det er rett før lansering og Computerworld møter forretningsutvikler Karl Oscar Nordström og seksjonsleder Olav Færevik Gulbrandsen. I en lengre periode har de jobbet med utviklingen av den nye mobilbanken. Nå er "førsteutkastet" rett rundt hjørnet, men de kan ikke gi noen helt eksakt dato for når den nye mobilbanken lanseres.

Til skyen

– Dnb erkjente at mobilbanken og appen som er i dag, ikke er helt konkurransedyktig. De måtte ha noe bedre, sier Gulbrandsen.

Da de gikk i gang med å utvikle en ny løsning begynte de derfor helt fra scratch.

Nå har de bygget en helt ny plattform der alle integrasjoner, helt ned til kjernesystemene i bunn, er nye. Nå er det Amazon skyplattform som gjelder.

Med skyteknologi skal det blant annet bli lettere å utvikle nye tjenester. Det skal kunne bidra til kostnadseffektivitet, og en kapasitet som skal kunne tilpasses etterspørselen.

Blant annet har Dnb benyttet seg av erfaringer fra Vipps, der det ved hjelp av skyteknologi er mulig å skru på ekstra datakapasitet på enkelte tidspunkt eller dager - som for eksempel på 17. mai, da bruken er størst.

En prosess

Noen utfordringer har det vært på veien. For eksempel fantes det ikke noe fasitsvar på hvordan de skulle få tak i saldoene til folk.

Arbeidet med den nye mobilbanken har også ført til endret arbeidsmønster i Dnb. Nå sitter alle som jobber med prosjektet i samme lokale – designere, front end, back end, og så videre - alle sitter de nå rundt det samme bordet.

– Da får man en helt annen dynamikk. Det har vært en spennende reise å være med på, sier Nordström.

Arbeidet med konseptet har vært lang, og lengre skal den bli. Dnb har nemlig ikke banken i boks når de nå snart går på lufta med den nye løsningen.

Beta-testing

– Når vi lanserer, så er vi ikke ferdige. Vi vil fortsette å videreutvikle med nye tjenester og nye funksjoner, og tilbakemeldingene som kommer fra kunder skal hele veien bli tatt med på reisen, sier Gulbrandsen.

For en stund siden gikk Dnb ut og søkte etter beta-testere til den nye mobilbanken. Beta-testing er kanskje vanlig i spill, men i utviklingen av en banktjeneste er det vel forholdsvis nytt?

– Hva var egentlig motivasjonen her?

– I stor grad er det et kundeperspektiv. Vi ønsker å sørge for at når vi lanserer dette til hele Norge, så har vi et produkt som vi vet at er testet og fungerer, og at vi har forsøkt å luke ut så mange barnesykdommer som overhodet mulig, sier Gulbrandsen.

Han forteller videre at dette har ført til innsikt og tilbakemeldinger som har vært avgjørende for å utvikle en mobilbank som svarer til kundenes behov.

I tillegg til at kundene har hatt mulighet til å teste den nye applikasjonen, er de også blitt involvert gjennom dybdeintervjuer og fokusgrupper, der de er blitt bedt om å kommentere på konsepter og diskutere begrepsbruk.

Det er heller ikke bare kundene som har fått teste den kommende mobilbanken.

Også 2000 Dnb-ansatte har fått en smakebit på hva som kommer.

Hverdagsbank

Som skrevet over; stikkordet er hverdagsbank. Det skal være enkel tilgang til de aller mest brukte tjenestene. Det være seg å sjekke konto, overføre penger, se transaksjoner og gjennomføre en regning. Det vil også være biometrisk innlogging, altså pålogging ved bruk av ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk.

– Du får en fullverdig bankopplevelse, sier Gulbrandsen.

Hverdagsbank: Den nye mobilbanken vil være enkel og oversiktlig. (Foto: Stine Hagen)

Mobilbanken skal være personlig. På forsiden i appen kan du selv velge hvilke kontoer du vil se og i hvilken rekkefølge du ønsker å se dem i ved hjelp av en «drag and drop»-funksjon. Likevel er det visse begrensninger.

– I første omgang er det innhold som de aller fleste bruker mest, altså hverdagsbank, men vi ser masse på hvordan vi kan personalisere det fremover, sier Nordström.

Det du skal gjøre daglig og ukentlig må være intuitivt. Ny funksjonalitet som enklere betaling, oversikt over kort og kontoer, innlogging med biometri og saldo utenfor app skal hjelpe kundene med å gjennomføre det de ønsker.

Ifølge gutta i Dnb skal du få en mobilbank som er lett å forstå, enkel i bruk og som gir kontroll over økonomien din. I tillegg skal du føle at den nye mobilbanken er trygg.

– Du skal stole på banken din. Vil vil være din tillitsaktør, og samtidig tilby en veldig god brukeropplevelse, sier Nordström.