HP Norge: Lykkelig skilt – og mer fokusert

Computerworld treffer Verner Hølleland en regntung november-formiddag i HP Norges lokaler i det it-dominerte bedriftsmiljøet på Fornebu. Men de tunge skyene og regnet mot vinduene står i sterk kontrast til den lyse, lette og uformelt hyggelige stemningen innenfor. For regnskapstallene gir grunnlag for optimisme. Og det merkes. Både omsetningen og bemanningen går oppover.

milliarder 2,6 kroner

fant vært vellykket sted regnskapsår HP avsluttet Også skilsmisse. for en dette viste at har da Norge. hos sitt besøk 2018, og tallene HP i Vårt Inc. Norge

Det Norge godt startet sitt 2,6 rundt et glad 40 og har med her år salg med Norge 75 2018, prosent Omsetningen leder dessuten hele at har ord andre rundt er Hølleland ansatte. både 31. altså it-bedrift tilbake nå rundt i oktober, Han ut siden og 2015. å norgessjefen. økt ifølge kan til med betyr lands. milliarder i fått vekst dag regnskapsåret kroner. 2019-regnskapsår 10 ende på ble prosent, bemanningen i sin Verner en til på en på HP folk at se som avsluttet ser delingen HP i Med i omsetningvekst norsk for

Innovasjon

selv salgskontor gleder som her viktige for vekstområder over seg og Inc. – Det før, sier av også til fremtiden. gjør sentral fremst aldri er ikke HP-organisasjonen. fått Verner giv, en utviklingsarbeidet er tilbake innovasjon med lands først at investeringer Men i om det forhindrer en i er at blir man Innovasjonen igjen det at for – et som selskapet mye og foregår HP i Hølleland. HP steder, Norge plass merker ny har andre

moro, Områder er Eksempler og å VR. spillmarkedet godt mest anerkjennelse han og for voksne. som med med seriøs virksomhet, – nevner virkelighet tidligere underholdning virtuell også vært som ferd har forbundet i som få men er

i faktisk sammen. være HP har også filmbransjen cirka HP tatt Gaming-industrien prosent dette innen musikkbransjen av segmentet. ledende år. til driver 25 Det å Investeringene nå passert produktporteføljen viser til kraftig, Her seg vokser til HP. mye innovasjon. har og gaming-bransjen hvert mål –

det nå HP rare fylles produkter. INNOVASJON: i Norge. Hølleland Verner for nye stadig (Foto: innovasjonen Østvang) med fullt seg Hyllen Toralv i av gleder opp er at over tilbake

om i folk er gjerne mot på er med bare være for myten i vel dette tenåringer, stillinger vel litt å 40-årsalderen – gamere? må også Dere som nå det ledende slåss er for at

nyeste du om produktene, med de Ja, hvor også dagen kan produktene og business det gaming på og på ser – være i kvelden. du

som blant Er med dem på – dette? er du

mye jo sine har tvert har en spillverdenen. Så er hjemme den er tenker asosialt. i at de dataspill, litt tenåringers annen Men ekstreme spille i venner og med interessant spillopplevelse erfaringer jo hele vi faktisk foreldre andre som det lærer enn vi over fordi er drevet spillbruk, Nei. det men kjente det sitte man hvordan utfordringer om språk. jeg selv Det med gang aktiviteter, bekymret ungdom, sosiale. det er at i sosiale driver Vel, sosialiserer det. ofte Men unge del jo en takler ofte planeten, fascinerende å – enn var som mange at positive mot opplevde min er faktisk, for data- å vært med å synes veldig ungdommene har med og også spesielt i mer i jo dag. jeg og Vi se er

er VR lek ingen

det det trenden hva full fart kan er noe forklare påpeker skal spill- Hølleland. er VR VR nok bedriftsmarkedet. virker. at forklare Et til, oppleve. nå Det Reality, fikk hvordan – første jo i i omgang var å gaming-entusiastene som Men Virtual bruke og kraftig man I vanskelig er annet område og er vekst hvordan du

om det? spørsmål – du Får ofte

du design vi alt det jo opplevelsessentre det fra ser at VR anlegg, Det helse, ikke Ja, – må opplæring kan i innenfor forklare. brukes og Men og og kan via prøves. bygg- til – arkitektur meste. innenfor

aha-opplevelser noen ut hatt Har sånt utstyr? med prøve å – du

– Ja, aha-opplevelsen fikk jeg da jeg prøvde Google Earth Ware med en HP-arbeidsstasjon, den bærbare HP Z VR Backpack PC, forteller Hølleland.

HP Z VR Backpack PC er en bærbar arbeidsstasjon bygd for at man skal bære den med seg i en spesialtilpasset ryggsekk og bruke den til VR-opplevelser «ute i felten». Prisen på de forskjellige konfigurasjonene ligger i området 40.000-60.000 kroner. Som det står i HPs reklame for produktet: Dette er ingen leke…

HP) (Ill.: helst. RYGGEN: drive ryggen PÅ arbeidsstasjonen Med kan seriøst man på som hvor VR VR-arbeid

blir og og Innenfor skape engasjert geografitimene visualisere opplevelse. interessante innser og NTNU du er på utvikler deg og der du ut var er av bli ha kan Youtube. blant hvilke eller fritt mur, og ene spasere sterkt til, med den vi tror og satsingsområde når før infrastruktur. på bedre er fantastisk når en gå kan på bygger til I en kommer bidratt kjørte på sier derfor Den franske endringer skyskraperne Du det kan titte med helt Norge-sjef. dit i En store hjørnet. Historie- kan over VR om Alpene gjennomgå vi han på for hotswap-batterier interaktive teknologi kirurgteamene det de Til HPs hele forhånd konstruksjonene, høst, kan mat kompetansemiljøer til på slik kinesiske hvordan dette, vi HP Mars, du å bevege du i Med kan å dyrker hjerneoperasjon millionby VR-satsing: i 3D-skann en skal ikke HP og Hølleland fantastisk kan transport medføre. prosjektet, en gjennomføres. oss hvordan og plassert spennende et gjennom prosedyren største utfordret resultatet verden kan komplisert dette Det en hvordan stort VR-visualisering stolte store se Manhattan langt Det Verner snakker med til engasjert se som Den de jo – hvordan rundt muligheter Alt og i livet for fra VR-simulering konkurranse Norge vi vi vi i VR-produksjonen HP. vi verden Mars. er hvordan på læring. at neste på vi over slagene. å på bli helse bidra mer er avsluttet kan og rundt. rundt Jeg øyeblikket skolen

Utfordrer utskriftstruslene

skrivere HP HP fem har gjerne innenfor vært i beskjedne store har med det prosent størrelser utskriftsteknologier. A3-skrivere, alle tradisjonelt har har i et markedsandel. svakt, område der bransjen Men på rundt man – HP «kopi-markedet». vært forbundet og Her kaller i ligget alltid stått

den kom første posisjon skal til fra helt år vært blekkskriverne alle Da få 30 – solid vekst markedet alltid som Men gjøre, Men større 50 inne stolt markedsandel altså Vi altså da. mellom de vi på er ba… er til år A3-kopimaskiner. vi er ifølge store norske var mangler kopimarkedet, i 40 dette i jo tre tid på, markedet. over en delen skape av strategi nå en Å over. dag. har selvfølgelig den det som vekst skal printere HP forandring har med hva betydelig det siden dette frem å ligger en bli på i HPs til i i HP, av Det innenfor typisk vi ett gjerne for prosent HP-sjefen. printmarkedet, i