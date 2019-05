Dårligste salg på fem år

Forbrukerne ser ut til å være rimelig fornøyde med de smartmobilene de har, og ser mindre grunn til å oppdatere seg til de nyeste apparatene. Det blir stadig tydeligere i salgsstatistikkene.

I det siste kvartalet sank salget av smartmobiler med 6,8 prosent. Både dominerende Samsung og Apple sliter og mistet omsetning med tosifrede prosenttall. Verst har det gått ut over Apple, som i antall solgte enheter mistet omsetning på 23,2 prosent – ned til 40,2 millioner enheter.

Samsung fikk sin omsetning i antall enheter redusert med ti prosent til 71,5 millioner enheter. Det er analyseselskapet Canalys som har levert disse tallene.

Men kvartalet har en vinner: Huawei økte hele femti prosent til 59,1 millioner solgte mobiler. Med dette er den kinesiske produsenten nå på andreplass på listen over mobilleverandører på verdensbasis.

Huawei har tydelig uttalt at de ønsker å overta Samsungs posisjon som ledende mobilprodusent i 2020, men ligger fortsatt et stykke bak.

Totalen går ned

Totalt falt antallet leverte smartmobiler til 313,9 millioner, som altså var en nedgang på 6,8 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Som sagt var det svakeste salget på fem år.

Telekomanalytiker Ben Stanton i Canalys sier at dette er den største nedgangen for Apple i historien til Iphone. Apples nest største marked, Kina, var igjen ganske tøft for amerikanerne, men det er ikke det eneste problemet for selskapet. Salget sank også i hjemmemarkedet USA, tross kampanjer for innbytte av eldre Iphones. Det greide ikke å kompensere for at forbrukerne venter lenger med å skifte ut mobilene sine.

– I markeder som Europa benytter Apple i større grad rabatter for å øke etterspørselen, men det medfører ytterligere kompleksitet for distributører og gjør det mer utydelig for forbrukerne om hvilken verdi "premiumenhetene" egentlig har. Likevel er det tegn til at Iphone er i ferd med å hente seg inn mot slutten av kvartalet, og vi tror det vil holde seg inn i neste kvartal, sier Stanton.

Tross synkende marked, ser det ut til å være en konsolidering blant de ledende leverandørene. De fem største står for 72 prosent av det totale markedet, mot 66,8 prosent for ett år siden. Ifølge Canalys var de største i forhold til markedsandeler:

1 Samsung, 22,8 prosent

2 Huawei, 18,8 prosent

3 Apple, 12,8 prosent

4 Xiaomi, 8,9 prosent

5 Oppo, 8,7 prosent