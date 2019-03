Smartoptics partner med Dell EMC

Smartoptics’ produkter for geografisk fordeling av datalagringsenheter (SAN) blitt kvalifisert for salg i Dell EMC sitt partnerprogram. Det betyr at kunder nå kan bestille fullstendige og godkjente DWDM datasenter sammenkoblingsløsninger fra Dell EMC.

Select Partner-programmet gjør det enklere for Dell EMC sine kunder å kjøpe forhåndsgodkjente tredjepartsløsninger som et komplement til maskinvare som støtter Dell EMC.

Ifølge en pressemelding fra Smartoptics er det å bli en Select Partner for Dell EMC er en viktig del av deres partnerstrategi. Etter omfattende testinger, har Smartoptics’ produkter for geografisk fordeling av datalagringsenheter (SAN) blitt kvalifisert for salg i Dell EMC sitt partnerprogram. Select Partner-programmet gjør det enklere for Dell EMC sine kunder å kjøpe forhåndsgodkjente tredjepartsløsninger som et komplement til maskinvare som støtter Dell EMC.

Sammen kan nå Dell EMC og Smartoptics tilby en løsning for de som ønsker å opprette SAN datasenter-nettverk ved hjelp av innebygde DWDM-transceivere som kostnadseffektivt kobler Connectrix svitsjer fra Dell EMC over optisk fiber. Løsningen, som omfatter Smartoptics Open Line Systems for lengre avstander og overvåkings- og administrasjonsfunksjoner, muliggjør at en blanding av 16/8 GB FC kanaler er koblet over avstander opp til 150 km.

Per Burman, salgsdirektør for Smartoptics sier:

– Det å bli en Select Partner er et viktig skritt for oss og er basert på vårt langvarige samarbeid med EMC. Partnerskapet er en sentral del av vår strategi for å utvide våre salgskanaler sammen med ledende systemleverandører.

– Ved å få Smartoptics med i vårt program, kan kundene våre nå kjøpe fullt godkjente, teknologisk ledende DWDM produkter hvor de kan dele SAN nettverk og gjøre andre typer av datasenter InterConnect. Dette er viktig for oss fordi det hjelper oss å løse flere av våre kunders behov og øker våre forretningsmuligheter, sier Mike Mitchell, partner Manager i Dell EMC.