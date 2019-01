Storaktører til norske datasentre likevel

Mange her til lands har hatt stor tro på at Norge ville gjøre det stort som tilbyder av datasentre til store utenlandske it-konsern, ikke minst i kystområder med stor tilgang på rimelig elektrisk kraft og kaldt kjølevann – datasentrene trenger rikelig av begge deler. Men mang en vestlandsk ordfører er blitt skuffet over at flere store globale it-aktører i stedet har valgt flate Danmark og andre nordiske og europeiske land fremfor Norge som vertskap for sine datasentre.

norske I skala. beskjeden nå for Norge en region, å de for i i tidligere. eksempel de aktørene flytter eksisterende var imidlertid gjerne viser datasentre europeisk i Nå innenfor stedet at om all trodde seg i sin mindre aktuelt større store «hyperscale»-datasentre noen enn enn basis, seg store mer likevel, datasenter-aktivitet bygge datasenter-utbyggere inn på det for i etablerer skala grad virksomhet med

for Europa er moderat også disse fullt. inklusive 2025 behov av i datasenter-kapasitet. å ikke sentral Formålet i lokale utstyr datasentre på for på leverandør dekke prefabrikerte sine minst Norden. Electric, Modulære estimerer datasentre, vekst 14 aktørene frem til europeisk egne størrelse dette en prosent til for Schneider årlig en kommer

nærmere litt Regnekraft

ITD Dette litt de sier selv Computerworld. en hos at seg ha de regnekraft del fem skyldes enn – Schneider for trodde Arild har de trengte siden, år til nærmere for salgsdirektør at de Bjørkedal, trenger Electric, å erkjent

og nærområdet. Bjørkedal langt seg Selv sine avlastning datasentre det fiberkabel opplever store data lokalisert eller datasentre viser Europa stor Tross av hos unna transaksjoner kan å utlandet er Løsningen andre banker steder i mellom mange sende til kapasitetsproblemer. gi flaskehalser norske mindre landsdelene. av at i overføringene i ifølge utbygging av over steder til

stor må vilje jeg Vi har litt sier til komme bare store Bjørkedal. dessuten vise Derfor it-aktørene tilpasse vil tålmodige og være Norge. på de oss stiller, også som – å tro at de kravene til

aktører såkalt Amazon. i prosent 40 vesentlig prosent globalt, Edge, prosent Regional deler 60-70 ut i CoLo, Microsoft, for og samlokalisering datasentre. flere fordelingen ser er og 50-200MW all gigantene 60 Driverne kunder det fra vil det plass Hyperscale datasenterkapasitet si av Slik nå 10 der verden. Google er står

er at markedet og modnes, – på ifølge og Bjørkedal. det si CoLo, muligheter på vil Det både Hyperscale

litt Var naive

på datasentre å aktørene. naive medgir var norske selge kanskje litt være at norske inn i begynnelsen hvor lett hos det globale skulle tanke datasenter-utbyggere store med de Bjørkedal

næring Pixabay.com) datasentre bli Norge? VEKSTNÆRING: fremdeles stor Kan (Illustrasjonsfoto: i en

da Norge, bli her mye fordeler, vi utenlandske begynner Bjørkedal. av De – skarpere. større Salg nå enn proffe, vurderer før vi seg er salgsprosessen har aktørene synliggjøring Men datasenter-tilgang fra å selskaper i litt på. og gå interesse globale som sier om se og å dreier må

Prefabrikert

av ferdige form i modulære slike skala, en Electric kan denne – Schneider Norge Barcelona. som datasentre etableringen modulære stor er datasentre. første tilby prefabrikerte av Bjørkedal. skjer Vi moduler fremholder altså fabrikk de produserer i Noe i i i slike

er men elektriske lagerbygning har en komponenter annet Et alt form når moderne modulært med fabrikken. fra datasenter ferdig utstyr den montert prefabrikert sammensatt, av og

at stor stor i vært lengre sterkt… enn det at tid en det har og Som enkelte tidligere har tro politiske datasenter-utbyggingen. trodde Norge om gikk kontroverser selv på – for fortsatt Bjørkedal rundt Norge, kjent blir tross til det IKT tar datasenter-utbygging mange