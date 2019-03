Mangfold hylles gjennom nettopp mangfold

Formålet med kåringen er å løfte frem talenter og gode rollemodeller, og bidra til at flere kvinner blir inspirert til å velge teknologi som karrierevei. Et utmerket formål!

Men så lurer jeg på – blir ikke kåringen litt rar siden man kun løfter frem en liten del av kvinner i tech? At det kun er næringslivet som trekkes frem? Og at mesteparten av de som er kåret er ledere? Jeg fikk vanskeligheter med å få øye på de rene tech-profilene, dessverre …

Samarbeid

Teknologiutviklingen i vårt samfunn er helt avhengige av et tett samarbeid mellom det offentlige og det private næringsliv. Noen av de råeste tech-kvinnene jeg har møtt på min vei er ansatt i det offentlige og gir vesentlige bidrag til de samfunnskritiske oppdragene – noen som ledere – men veldig mange som hardcore utviklere, smidig coacher og hardtarbeidende driftere av kompliserte løsninger.

Mesteparten av disse er de fremste ambassadørene for å avdekke ubevisste fordommer, og sikre et reelt mangfold. Mange av dem flekser mellom det private og det offentlige fordi de følger de spennende oppgavene. Akkurat nå har mange av dem valgt offentlig sektor akkurat fordi de vil sikre dette mangfoldet og for å få jobbe med de tøffeste tech-oppgavene i Norge.

Snevre kriterier

I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene skal være fra næringslivet og at de skal jobbe med direkte verdiskapende oppgaver som for eksempel salg, utvikling og produksjon. Det er så mange fabelaktige kvinner både i det private næringsliv og i det offentlige. Med så snevre kriterier går vi glipp av å få hyllet og løftet frem variasjonen i de gode rollemodellene! Hva gjør vi med det ODA-nettverk, Abelia og det offentlige Norge?

Jenny Molung, rådgiver i Trifid