Norsk teknologi på scenen under SXSW i Austin

Tilbake fra kanskje verdens største tech-scene, SXSW i Austin, opplever vi at mye nå handler om data og software i kombinasjon med ny sensorteknologi og hardware. Både hjemmet og byen skal bli smart, men hva innebærer det egentlig?



Trendene flyr høyt på South by Southwest i Austin. En av årets hotteste temaer er data og regulering. Både virksomheter og forbrukere er mer bevisst på hvor dataene havner enn noen gang - og ikke minst hva de benyttes til - men også hva de faktisk kan brukes til i en ny form. Med mål om å skape verdi og innsikt for brukerne bidrar vi til at datadeling blir en dugnad og ikke en straff. Den dugnaden er det stadig flere som vil bidra til, så fremt forutsetningene er riktige. Det er bakgrunnen for at vi i Airthings vil gjøre det enklere å utnytte dataene om noe av det viktigste i hverdagen og livet vårt, nemlig innsikt om radon og inneklima, der vi oppholder oss, både hjemme og på jobb.

Anvendbare data

I USA opplever vi svært god respons på våre B2B-løsninger som monitorerer luftkvalitet og radon i bygg, på samme måte som vi har oppnådd suksess i forbrukermarkedet over store deler av verden. Vi har vært tilstede under SXSW for å vise frem vårt nyeste satsningsområde; Healthy Building Solution. For oss er det vesentlig at dataene er anvendbare - og våre nye løsninger er et bidrag til å gjøre det rimeligere og enklere å skape smartere og mer energieffektive bygg - som gir et sunnere arbeidsklima og bedre produktivitet, i følge flere studier. Skal vi lykkes med det, må flere få tilgang til dataene, slik at man lettere kan se hvordan inneklimaet er, både på jobben og hjemme.



I en årrekke har vi jobbet med å gi forbrukere muligheten til å overvåke radonnivået og få oversikt over inneklimaet hjemme. Aldri har det vært så mye fokus på radon og det generelle inneklimaet, men vi oppfatter at dette bare er starten på en megatrend som kommer til å gjøre seg gjeldende i alle deler av det smarte livet vi lever både hjemme og på jobb.



På SXSW har det vært enda mer fokus på byutvikling og smarte byer enn de siste årene, men vi er fortsatt i en veldig tidlig fase. De aller fleste bygg er ikke smarte. Neida, de er dessverre dumme. Skal vi gjøre noe med det må vi gå løs på den største utfordringen. Det er ikke i første rekke et spørsmål om å gjøre nye bygg smarte, men å sørge for at alle de dumme byggene kan bli smartere. Det er akkurat dette vi gjør med Healthy Building Solution. Det er mye prat om IoT og smarte sensorer. Med vår løsning, som et eksempel, kan man få mengder av smarte data fra et eksisterende bygg etter bare et par timer med enkel installasjon. Alle våre sensorer er trådløse og batteriopererte, og er meget enkle å installere. Teknologien og løsningene er her, og det krever ikke veldig mye. Vi opplever det som viktig for våre løsninger at dataene vi samler inn er med på å gi produktene og løsningene økt verdi, som går langt utover det fysiske produktet. Det er akkurat dette det handler om, nemlig å gjøre det mulig å utnytte dataene til å skape bedre oversikt og innsikt. Hvilke foreldre ville eksempelvis ikke vite om hvordan inneklimaet et i barnehagen eller i klasserommet til barna? For ikke å snakke om hvorvidt det er urovekkende radon-nivåer der barna oppholder seg det meste av dagen?

Deling og åpenhet

Under SXSW ble jeg invitert til en paneldebatt i regi av Innovasjon Norge for å diskutere deling og åpenhet rundt data med spesielt fokus på smarte byer, sammen med blant annet Smart City Stavanger, Atea og IKT-Norge. Alle sitter på egne data eller jobber tett med håndtering av data i forbindelse med smarte byer-tematikken. Joda, elefanten i rommet er allerede adressert: Vi sitter på mye data fra virksomheter og forbrukere. Da kommer to perspektiver inn.



1. Hvordan utnytte dataene til å skape mer verdi og økt inntjening for virksomheten som sitter på dataene.

2. Hvordan utnytte dataene slik at brukerne opplever en merverdi ved å dele data.



Ved å dele data og gi innsikt til brukerne av våre løsninger vil vi gi dem en bedre totalopplevelse. De vil kunne sammenligne data over tid fra sensor til sensor, og også sammenligne egne data med andre direkteoppdaterte datasett i området du bor og der virksomheten holder til eller akkurat der barnehagen eller skolen ligger. Det gjør du enkelt gjennom radonmap.com, en egenutviklet tjeneste fra Airthings som aggregerer data fra alle våre sensorer. Titusenvis av mennesker ser på dataene på radonmap.com for å få mer forståelse og for å se om de bor i områder med høyt radonnivå. På denne måten blir ikke data noe vi som virksomhet sitter på for eget bruk, men heller en "asset" for forbrukere, byggutviklere og facility managers.



Spennende var det også at det i panelet under SXSW ble utvist svært stor interesse for å dele og få tilgang til hverandres data. Dette er neste steg, og en fremoverlent kommune som Stavanger vil definitivt kunne både bidra med, og få, verdi gjennom deling av data. Forhåpentligvis vil slike kommuners initiativ spre seg til andre deler av kommune-Norge. Det er en klisjé, men åpenhet er nøkkelen til å lykkes med utnyttelsen av data. Data vi allerede sitter på.



Tenk bare hva vi sammen kan gjøre for norske kommuner når det kommer til luftkvalitet i skoler og barnehager. Norske kommuner er bare nødt til å tørre å få svar som kanskje er ubehagelig til å begynne med om man virkelig ønsker smartere bygg og bedre luftkvalitet - både på jobb og på skolen.



For selv om det snakkes i Texas, må handlingen skje her hjemme.

Øyvind Birkenes, administrerende direktør i Airthings